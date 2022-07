Ben Davies: les Rangers achèvent la signature du défenseur central de Liverpool pour un contrat de quatre ans | Nouvelles du football

Les Rangers ont finalisé la signature de 4 millions de livres sterling de Ben Davies de Liverpool pour un contrat de quatre ans.

L’arrière central devient le sixième nouvel ajout des Rangers au mercato estival.

Davies a passé huit ans à Preston North End avec du temps en prêt à York, Tranmere Rovers, Southport, Newport County et Fleetwood Town avant de rejoindre Liverpool en 2021.

La saison dernière, il était prêté à Sheffield United dans le championnat anglais, jouant 23 fois pour les Blades, en quête de promotion.

S’exprimant après la signature de son contrat, Davies a déclaré: “Je suis très heureux de rejoindre les Rangers et j’ai vraiment hâte de franchir cette prochaine étape de ma carrière. C’est un club énorme avec de grandes ambitions et j’ai hâte de commencer.”

L’entraîneur des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, a déclaré: “J’aimerais souhaiter la bienvenue à Ben dans notre équipe et je suis ravi qu’il ait rejoint le club. C’est un défenseur solide avec de grandes qualités et il ajoutera encore à nos options dans ce domaine.”

