Ben Davies en tant que capitaine du Pays de Galles : du sommet de Premier League avec Tottenham au confinement de Luca Modric – Reporter Notebook | Actualités footballistiques

Tottenham est en tête de la Premier League – mais il y a du travail à faire pour Ben Davies cette semaine. Le défenseur des Spurs dirigera le Pays de Galles pendant la trêve internationale dans une semaine, ce qui pourrait sans doute définir exactement où ils en sont dans leur période de transition post-Gareth Bale.

Je doute qu’un joueur ou un supporter gallois remette en question la capacité de Davies à devenir capitaine de son pays cette semaine. Pas d’inquiétude là-dessus, ses références sont prouvées.

Après avoir fait ses débuts au Pays de Galles à l’âge de 19 ans, 80 sélections ont suivi. Il a toujours été au cœur du succès gallois au cours de la dernière décennie.

De toute évidence, la blessure d’Aaron Ramsey est un coup dur pour son pays, mais en termes de leadership, Davies est plus que capable.

En effet, suite à la retraite de Bale après la Coupe du Monde, beaucoup pensaient que son héritier présumé serait Davies et non Ramsey. Quoi qu’il en soit, cela aurait été une décision difficile pour le manager Rob Page, une décision qu’il a reconnue la semaine dernière en confirmant Davies comme skipper pour les matches de cette semaine.

« C’est quelque chose dont je suis incroyablement fier, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire », a déclaré Davies lui-même avant le double match. « Je l’ai déjà fait, mais c’est bien d’aborder les matchs en sachant la situation dans laquelle nous nous trouvons, et je suis prêt pour cela.

Image:

Aaron Ramsey a été nommé capitaine du Pays de Galles après la retraite de Gareth Bale l’année dernière – mais s’est blessé au genou pour le club de Cardiff avant la trêve internationale.





« Nous nous sommes mis dans une situation dans le groupe où nous avons besoin d’un résultat. En tant qu’équipe, nous devons croire que nous pouvons y aller et le faire. »

Alors que doit-il faire pendant cette trêve internationale ? Entraînements à Wrexham et Cardiff avec un match amical mercredi contre Gibraltar puis le grand rendez-vous – la Croatie à Cardiff dimanche soir devant une foule bondée, passionnée, mais naturellement anxieuse. Luka Modric est en ville… Le Pays de Galles doit donc trouver son A-game.

Davies apporte une passion à jouer pour son pays qui résonne auprès des fans. Il y a un autre gros problème, car les supporters vont le soutenir : ce sont ces 1 pour cent qui peuvent parfois faire la différence.

Il est également leader de la Premier League. Tottenham joue bien, l’équipe semble satisfaite de la vie sous Ange Postecoglou et comme Davies me l’a dit, cette intensité et cet enthousiasme se retrouvent inévitablement dans le giron international – un autre gros problème.

« Les joueurs veulent faire partie d’équipes gagnantes », a-t-il déclaré. « J’ai la chance de faire partie d’une équipe où nous obtenons de bons résultats, où nous réussissons bien et il s’agit d’amener cela au camp d’entraînement cette semaine.

« Le match contre Gibraltar est important pour rassembler des minutes sur le terrain et, espérons-le, obtenir un résultat qui nous donnera l’élan nécessaire pour nous emmener dans le match contre la Croatie. »

Davies est déjà considéré comme l’un des principaux dirigeants de l’équipe du Pays de Galles depuis de nombreuses années et a paru dans le passé plus âgé que son âge.

Image:

Ben Davies (rangée du bas, au centre) a fait ses débuts internationaux contre l’Écosse en 2012.





« J’ai toujours été dans ce camp et je suis considéré comme l’un des leaders du groupe depuis un moment maintenant », a-t-il ajouté. « J’essaie d’être moi-même, de m’en tenir aux valeurs que j’ai et j’espère que les garçons seront motivés pour le match. »

Il n’a que 30 ans maintenant, mais n’est qu’à 20 sélections de son siècle, et sauf blessure, il semble bien parti pour y parvenir dans un avenir pas trop lointain.

Il n’est que l’un des joueurs dont les supporters gallois répondent toujours : « fiable, fiable, rythme de travail, savoir-faire ».

Manquer Ramsey est clairement un coup dur, son talent et sa capacité à décoller une défense peut-être plus que son poste de capitaine. C’est parce que Davies peut remplir ce rôle.

« Aaron est un grand joueur, être sans lui est définitivement un coup dur. Cela donne aux garçons qui sont arrivés en son absence avant une autre chance de montrer ce qu’ils peuvent faire. »

Là où Davies doit briller cette semaine, c’est de faire ressortir le meilleur des joueurs sur le terrain qui doivent combler le trou laissé par Ramsey – cette intensité et cet enthousiasme dont il a parlé à Tottenham.

Ensuite, le Pays de Galles a une chance de faire de cette semaine une semaine mémorable et misérable pour Modric et co.