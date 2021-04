BREVARD COUNTY, Floride – L’avocat des droits civils Ben Crump a annoncé vendredi une action en justice après qu’un député a tué par balle un jeune de 16 et 18 ans en Floride l’année dernière.

Le procès intervient le lendemain du jour où le bureau du procureur de l’État a annoncé que l’officier qui avait tiré et tué les deux adolescents noirs, Sincere Pierce, 18 ans, et Angelo « AJ » Crooms, 16 ans, ne ferait pas l’objet de poursuites pénales.

Les familles des deux adolescents ont contesté à plusieurs reprises ce que les bureaux du shérif et du procureur ont dit: AJ, qui conduisait au moment de l’arrêt, tentait de croiser l’adjoint. Les deux adolescents ont été mortellement abattus le 13 novembre 2020 à un arrêt de la circulation, lorsque le député du comté de Brevard, Jafet Santiago-Miranda, a tiré 10 balles dans le véhicule alors qu’il avançait lentement, les roues tournées vers le trottoir.

Le procureur d’État Phil Archer a jugé que la fusillade était raisonnable et justifiable, affirmant que le député craignait pour sa vie. La vitesse maximale de la voiture a été enregistrée à 12 miles par heure, selon la lettre de disposition d’Archer.

La fusillade a attiré l’attention du pays lorsque Crump, un avocat des droits civils de haut niveau, a pris l’affaire en main. Crump a déjà représenté les familles de George Floyd et Trayvon Martin.

«C’est le cœur lourd que nous luttons pour la dignité de deux adolescents» qui ont été tués «sans justification», a déclaré Crump lors d’une conférence de presse vendredi. «Nous n’allons pas vous laisser les tuer et penser qu’ils n’ont pas d’importance.»

En savoir plus sur le procès:L’avocat des droits civils Crump s’attaque à la culture du bureau du shérif de Brevard

L’avocat soulève des questions:Arrêt de la circulation par les députés de Brevard au domicile de la mère d’un adolescent assassiné

En plus du procès, Crump a appelé le ministère américain de la Justice à enquêter sur le bureau du shérif et à revoir la décision d’Archer de ne pas inculper Jafet Santiago-Miranda.

Le procès cite de nombreuses politiques policières à travers la Floride selon lesquelles les agents devraient éviter à tout prix de tirer sur des véhicules en mouvement et devraient plutôt essayer de se mettre à l’écart et éviter de se placer, intentionnellement ou non, sur la trajectoire d’un véhicule et que le véhicule seul devrait ne pas être considérée comme une menace justifiant l’utilisation d’une force meurtrière.

« Le département des shérifs ici dans le comté de Brevard ne suit pas les normes nationales », a déclaré Crump. « Ils disent qu’il est approprié de tirer sur des voitures en mouvement alors que tout le monde en Amérique dit que c’est absurde; c’est dangereux. »

Le procès va au-delà de la mise en jugement des actions de deux députés; c’est une mise en accusation du bureau du shérif Wayne Ivey. En présentant les faits de l’affaire, le procès dénonce à plusieurs reprises le shérif Ivey pour «avoir favorisé une culture d’insouciance».

« Vous verrez que les allégations que nous avons ne sont pas seulement contre les officiers, parce que l’officier est né d’une culture que Wayne Ivey a fournie à ses officiers dans le comté de Brevard », a déclaré la co-conseil Natalie Jackson.

Le procès de 36 pages allègue en outre que Santiago-Miranda « n’était pas en mesure de servir d’adjoint du shérif et de porter une arme à ce titre » en raison d’un dossier d’arrestation pour cambriolage ainsi que d’une histoire présumée de violence domestique contre son ex-épouse, en la présence d’enfants.

La poursuite suggère également que la tentative de contrôle routier a été effectuée de manière incorrecte.

Santiago-Miranda a allumé ses lumières juste avant de sortir de son véhicule avec son arme à la main, selon le procès. L’adjoint Carson Hendren n’a pas du tout activé ses lumières et ni les sirènes activées, selon le procès.

«Vous avez reçu le rapport de Phil Archer. Maintenant, nous vous demandons de regarder notre rapport », a déclaré Jackson. «Nous exposons les faits réels, pas les faits que Phil Archer voulait que vous voyiez.»

Le département de l’application de la loi de Floride a enquêté sur la fusillade et a communiqué ses conclusions à Archer en février. Archer a déterminé que le recours à la force par le député était justifié, provoquant un tollé de la part des familles des adolescents et des militants du comté de Brevard.

«En ce moment, je devrais pouvoir rendre visite à mon fils… pour avoir fui un officier et pour violation de la probation», a déclaré vendredi la mère d’AJ, Tasha Strachan. «J’ai regardé cette vidéo mille fois. Je ne vois rien dans cette vidéo que Phil Archer arrive à la décision que l’officier était justifié.

« Mon fils n’était pas un criminel de carrière », a-t-elle ajouté. « Il avait 16 ans, et il a peut-être fait une erreur, mais il avait encore le temps de la corriger. »

La foule a entonné des chants de «la vie d’AJ comptait» alors que Strachan pleurait et était consolé par sa famille.

Ben Crump:Un avocat des droits civils représentant des familles d’adolescents abattus par la police de Floride

Cynthia Green, la tante et mère adoptive de Sincere Pierce, a évoqué les conséquences de la fusillade sur sa famille.

«Je ne peux pas m’en empêcher, je ne peux pas m’arrêter de pleurer», a-t-elle dit en sanglots vendredi. « Je suis triste. Je veux la justice et je dois l’obtenir … Sinon, ça va me tuer, je peux déjà le sentir.

Cynthia Green:« Ça fait mal … j’ai l’impression que justice n’a pas été rendue »

Crump a invoqué les paroles du Dr Martin Luther King Jr. et a dit: «Ce n’est pas juste parce que c’est légal que cela ne règle pas les choses.»

«Et nous n’acceptons pas la prémisse selon laquelle c’est légal», a ajouté Crump.

Vous pouvez lire le procès intenté jeudi dans son intégralité ou le parcourir ci-dessous:

Suivez Tyler Vazquez sur Twitter @tyler_vazquez.