TALLAHASSEE, Floride – Sous le regard du monde entier, l’avocat des droits civiques Ben Crump a célébré avec la famille de George Floyd après le verdict de culpabilité de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans la mort de Floyd, décédé le 25 mai 2020, lorsque Chauvin s’est agenouillé sur le cou d’un homme noir non armé lors d’une arrestation devant un dépanneur à Minneapolis.

Crump a exprimé son optimisme quant au verdict, affirmant qu’il espère qu’il servira de « précédent » pour l’avenir.

Crump a également attiré l’attention sur le combat juridique dans la mort d’une autre Américaine noire, Pamela Turner, qui a été mortellement abattue en 2019 par un policier dans la banlieue de Houston à Baytown, au Texas, après une lutte pour son pistolet paralysant.

«Si vous avez été indigné quand vous avez vu la vidéo de George Floyd tué par la police, alors vous devriez être tout aussi indigné quand vous voyez la vidéo de la façon dont ils ont tué Pam Turner, une femme noire non armée allongée sur le dos et abattue. le visage, dans la poitrine et dans l’estomac », a déclaré Crump.

Crump représente également la famille de Turner dans une action en justice fédérale pour les droits civils déposée le 8 avril.

Mardi soir, Crump a rompu le blitz médiatique pour une interview exclusive avec le réseau USA TODAY-Florida. Voici ce qu’il a dit.

Quelle est la première chose que le frère de George Floyd, Philonise, a dite après la lecture du verdict de culpabilité au tribunal?

«Merci, Jésus. Merci, Jésus. Et puis, quand nous étions tous dans la salle avant que (le président Joe Biden) ait appelé, nous avons tous dit ce que George aurait dit. George aurait dit: « Nous venons de gagner le championnat » « , a déclaré Crump.

« (Philonise) a dit à tout le monde à Houston: ‘Nous rentrons à la maison avec un’ W. ‘ «

À quoi ressemble la vie de la famille Floyd maintenant? Ont-ils eu un moment pour réfléchir à cela?

« Je ne pense pas, mais pour le moment, ils comprennent que leur but est d’aider la famille de Daunte Wright alors qu’ils se préparent pour ses funérailles jeudi », a déclaré Crump. « Alors ils commencent maintenant à les réconforter et à les conseiller, car c’est presque à cette époque il y a un an qu’ils partaient dans ce voyage. »

Comment le résultat du verdict de culpabilité Chauvin façonne-t-il l’approche à suivre pour l’affaire Wright?

«J’espère que cette affaire créera un précédent que nous aurons lorsque nous disons:« Pour la liberté et la justice pour tous », cela signifiera tout le monde en Amérique. Noirs américains. Amérindiens. Hispaniques américains. Américains d’origine asiatique. Cela signifiera nous tous », a déclaré Crump.

J’espère donc que nous avons créé un nouveau précédent ce soir. J’espère également que nous avons créé un précédent où nous verrons plus de policiers faire ce que les policiers de Minneapolis ont fait – et entrer dans la salle d’audience et témoigner honnêtement lorsqu’ils voir des actes illégaux ou injustes commis par leurs agents.

« Tout comme ils veulent que les gens de notre communauté disent quand nous voyons quelque chose d’illégal se produire, eh bien, j’espère qu’ils pourront être l’exemple pour nous montrer comment cela se fait. »

Vous attendiez-vous à un verdict de culpabilité sur les trois chefs d’accusation?

« Eh bien, comme je l’ai dit maintes et maintes fois, j’ai été avocat des droits civiques toute ma carrière, mais j’ai été noir toute ma vie. Nous ne pouvons donc jamais tenir pour acquis qu’un policier va obtenir condamné pour avoir tué injustement une personne noire en Amérique, peu importe la quantité de preuves dont nous disposons.

«Mais ce que je croyais, c’est que ce cas était différent et unique parce que cette vidéo de George Floyd torturé à mort pendant 9 minutes et 29 secondes a galvanisé les gens partout en Amérique et galvanisé les gens du monde entier.

« Lorsque vous avez vu cette vidéo, vous ne pouviez pas ignorer cette vidéo. »

