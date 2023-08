Ben Crump critique la NCAA pour sa « mentalité de plantation » dans le conflit entre la ligue et la légende du football Reggie Bush

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Reggie Bush, porteur de ballon vainqueur du Super Bowl de la NFL et ancienne star de l’Université de Californie du Sud, a accusé la National Collegiate Athletic Association (NCAA) de l’avoir empêché à tort de rétablir sa victoire au Trophée Heisman, une décision que son avocat a comparée à une « mentalité de plantation ». qui traite les stars du football universitaire comme des « serviteurs ».

« Il est grand temps que la place qui revient à Reggie Bush dans l’histoire du football universitaire soit restaurée ! Appelez la NCAA à rétablir les records et l’héritage collégiaux de Reggie – défendez la justice et l’équité et honorez le véritable esprit sportif ! » son avocat, le leader des droits civiques Ben Crump, a écrit sur X jeudi.

« La NCAA doit changer sa mentalité de plantation, en traitant les étudiants-athlètes collégiaux comme des serviteurs sous contrat », a-t-il ajouté.

M. Bush, autrefois l’un des meilleurs joueurs de football universitaire du pays, a poursuivi mercredi la NCAA devant le tribunal de l’Indiana, affirmant que la ligue l’avait diffamé en alléguant qu’il avait accepté des avantages interdits de type « paiement pour jouer » au cours de sa carrière à l’USC.

« Je rêve de revenir dans ce stade et de sortir de ce tunnel avec l’équipe de football », a déclaré M. Bush. dit mercredi lors d’une conférence de presse au Los Angeles Coliseum, un stade décoré où il a joué ses matchs à l’USC et décoré d’hommages aux vainqueurs MVP de la ligue de l’école. «Je rêve de revenir ici et de voir mon maillot et ma bannière juste là-bas, à côté du reste des gagnants du trophée Heisman. Mais je ne peux pas légitimement faire cela sans mon trophée Heisman.

La NCAA a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par L’indépendant.

En 2010, la NCAA a accusé M. Bush, qui était alors dans la NFL, d’avoir accepté des avantages inappropriés d’un futur agent sportif alors qu’il était encore athlète universitaire.

L'ancien porteur de ballon de la NFL, Reggie Bush, poursuit la NCAA, arguant qu'il a été accusé à tort de système de « paiement pour jouer » en tant qu'étudiant-athlète.

Les avantages comprenaient de l’argent liquide, des frais de déplacement et une maison à San Diego où ses parents ont vécu sans loyer pendant plus d’un an, selon ESPN.

En guise de punition, la NCAA lui a interdit les matchs de bowling pendant deux ans, a annulé 14 victoires et lui a demandé de se « dissocier » de l’USC pendant 10 ans.

Au milieu du scandale, le porteur de ballon a volontairement rendu son trophée Heisman MVP de la ligue 2005.

M. Bush, qui est maintenant commentateur de la NFL, est devenu professionnel en 2006 et a gagné des millions grâce à des contrats professionnels et à des accords de parrainage.

Les responsables du football universitaire ont accusé Bush d’avoir accepté des avantages en espèces et des frais de déplacement au cours de sa carrière de joueur à l’USC. (AP2005)

En 2021, un nouveau chapitre de la saga a commencé lorsque la NCAA a annoncé des changements de règles longtemps recherchés permettant aux étudiants-athlètes de profiter de leur nom et de leur image, ouvrant ainsi les portes aux meilleurs joueurs universitaires pour gagner des millions grâce à des accords de parrainage, des comptes de médias sociaux, ventes aux enchères d’autographes et autres entreprises.

Avec le changement de règle, le Heisman Trust dit il était « impatient d’accueillir (Bush) à nouveau dans la famille Heisman » si la NCAA rétablissait son statut.

À l’époque, cependant, la NCAA avait suggéré que les actions de M. Bush en tant que joueur auraient toujours été interdites.

« Bien que les athlètes universitaires puissent désormais bénéficier des avantages de leurs noms, images et ressemblances grâce à des activités telles que des mentions et des apparitions, les règles de la NCAA n’autorisent toujours pas les arrangements de type paiement pour jouer », a déclaré un porte-parole à des médias comme ESPN. « Le processus d’infractions de la NCAA existe pour promouvoir l’équité dans les sports universitaires. Les règles qui régissent le fair-play sont votées, acceptées et censées être respectées par toutes les écoles membres de la NCAA.

M. Bush insiste sur le fait qu’il n’a jamais pratiqué le pay-for-play, un terme communément compris comme signifiant recevoir des paiements directement pour jouer sur le terrain.

« Non seulement ce n’est pas vrai, mais il n’y a aucune preuve pour étayer cette affirmation », a déclaré le porteur de ballon mercredi lors de sa conférence de presse. « Cela ne faisait même pas partie de l’enquête initiale de la NCAA, c’est donc une nouvelle accusation en ce qui me concerne. C’est de cela que parle ce procès. Il s’agit de vérité, de faire connaître les faits et de tenir la NCAA pour responsable, ce qui, je pense, est peut-être la première fois de ma mémoire que cela se produit, quelqu’un les tenant pour responsables de leurs actions et de ce qu’ils ont fait à mon égard et à celui des autres joueurs. aussi. »

Les joueurs, et finalement les législateurs des États, ont fait pression pendant des années pour permettre aux athlètes de la NCAA de profiter de leurs réalisations pendant leur période en tant qu’étudiants-athlètes, affirmant que les ligues universitaires de haut niveau étaient des entreprises qui rapportaient des milliards de dollarsoù les universités vendaient des droits médiatiques lucratifs et où les meilleurs entraîneurs gagnaient des millions, mais les talents qui dirigent l’industrie n’étaient pas récompensés de la même manière.