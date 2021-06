Ben Chilwell : la finale de la Ligue des champions a rapproché les joueurs de Man City et Chelsea | Actualités footballistiques

Ben Chilwell dit que la finale de la Ligue des champions a rapproché les joueurs de Chelsea et de Manchester City plutôt que de créer une gêne dans le camp anglais.

Les équipes se sont affrontées à Porto il y a à peine une semaine et demie, avec les efforts de Kai Havertz suffisants pour sceller une victoire 1-0 contre les champions de Premier League.

Chilwell, Reece James et Mason Mount ont produit des performances impressionnantes lors du triomphe de Chelsea contre une équipe de City avec Kyle Walker, John Stones, Phil Foden et Raheem Sterling.

Les joueurs sont passés de rivaux à coéquipiers alors que l’Angleterre se prépare pour le match d’ouverture de l’Euro 2020 dimanche contre la Croatie, Chilwell affirmant qu’il n’y a pas eu de gueule de bois du résultat au Portugal.

















« Ce n’était pas du tout gênant », a déclaré l’arrière gauche. « Si quoi que ce soit, et c’est assez étrange à dire, cela nous a en fait rapprochés.

« Pour partager une finale de Ligue des champions, même s’ils étaient du côté des perdants, nous venons ici et ce n’était pas gênant.

« Comme je l’ai dit, cela nous a probablement rapproché un peu parce que partager cette expérience, un match aussi énorme dans toutes nos carrières, ça va être bon pour nous, nous mettre en bonne position pour ce tournoi, jouer dans un grand jeu comme ça.

« Cela ne peut être que positif dans un tournoi comme celui-ci. »

















Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient parlé de la finale de la Ligue des champions, Chilwell a répondu : « Pas vraiment. Quelques blagues avec les gars de City !

« Je ne veux pas vraiment en dire trop à ce sujet ! Mais, oui, pas vraiment grand chose n’a été dit. Quelques choses mais toutes de manière légère. »

Chilwell dit qu’il est sur le point de revenir sur terre après avoir remporté la Ligue des champions, avec des célébrations folles suivies d’une pause tranquille avant l’Euro chez sa mère.

« Rentrer à la maison, promener le chien, aller regarder les matchs de cricket locaux, c’était agréable », a-t-il déclaré.

« Je n’ai pas joué au cricket depuis un moment, donc rentrer à la maison et aller voir l’équipe pour laquelle je jouais – Flitwick – était plutôt sympa.

« Je suis juste allé m’asseoir sur le côté avec mon chien. Et j’ai regardé Flitwick contre Ampthill. »

Chilwell savoure la compétition avec Luke Shaw pour une place de titulaire en Angleterre



Cette pause permet au joueur de 24 ans de se sentir rafraîchi et prêt à se battre pour le poste d’arrière gauche avec Luke Shaw.

« Nous nous entendons vraiment bien », a déclaré Chilwell. « Bien sûr, il y aura une compétition pour les places à chaque poste.

« C’est une équipe d’Angleterre très forte avec beaucoup de très bons joueurs et je l’ai déjà dit avec moi et Marcos (Alonso) à Chelsea.

« Je l’ai avec Christian Fuchs à Leicester depuis environ deux ans, et dans les deux cas, cela a fait de moi un meilleur joueur.

















« Quand vous vous battez pour votre maillot tous les jours à l’entraînement, cela vous améliore en tant que joueur et Luke aura le même état d’esprit si vous le lui demandez.

« Et si c’est la même chose sur tout le terrain avec deux ou trois joueurs qui se battent pour un maillot, bien sûr, il n’y a que 11 maillots et des gens désespérés pour jouer le premier match contre la Croatie.

« Nous avons maintenant une semaine d’entraînement et ce sera une semaine d’entraînement très compétitive où tout le monde voudra se pousser les uns les autres.

« Il n’y a que quelques joueurs qui peuvent jouer dans une équipe très forte, donc pour en revenir à la mienne et à la situation de Luke, nous nous entendons très bien et sommes excités.

« D’une manière étrange, c’est assez amusant de se pousser les uns les autres et de s’entraîner pour s’améliorer et celui qui joue ce jour-là fera de son mieux et l’autre joueur sera très favorable. »

Chilwell adorerait être l’arrière gauche appelé contre la Croatie dimanche, lorsque l’Angleterre participera à un tournoi majeur à domicile pour la première fois en 25 ans.

« Une finale à Wembley, dans votre pays d’origine », a-t-il déclaré.

« Avec des fans potentiellement de retour dans le stade, espérons-le, après une année difficile pour tout le pays – il n’y a pas beaucoup plus de motivation que cela pour donner à chacun un peu de bonheur et de fierté cet été. »