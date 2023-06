« Ben Chilwell a dit que tu allais à Manchester United »: l’avenir de Mason Mount révélé par son coéquipier de Chelsea

Mason Mount serait sur le point de rejoindre Manchester United lors du prochain mercato estival, et son coéquipier de Chelsea et d’Angleterre, Ben Chilwell, aurait déclaré qu’un accord était presque conclu.

Tout en menant son habituel parcours d’avant-course Lors du Grand Prix d’Espagne dimanche, Martin Brundle de Sky Sports F1 a remué le pot en parlant à Mount, affirmant que Chilwell avait donné un aperçu des rumeurs sur la sortie imminente de Mount chez les Red Devils.

Cependant, Ben Chilwell n’a en fait offert aucune mise à jour sur l’avenir de son coéquipier, bien que cela n’ait pas dissuadé Brundle d’essayer d’obtenir sa propre exclusivité.

« Il a dit que vous alliez à Manchester United », a déclaré Brundle à Mount.

Mount n’a cependant pas répondu à la question, se contentant de rire du commentaire franc de Brundle avant de proposer quelques réflexions avant la course, le pilote Red Bull Racing Max Verstappen a finalement gagné.

« Je suis juste ici pour profiter de cette course aujourd’hui », a répondu Mount. « C’est une journée incroyable et j’ai hâte de la regarder. »

Les spéculations sur un transfert de Mount à Manchester United se sont intensifiées ces dernières semaines, l’équipe d’Erik ten Hag étant devenue la tête de liste dans la course à sa signature.

Alors qu’il ne reste qu’un an sur son contrat à Chelsea, la hiérarchie de Stamford Bridge serait disposée à vendre le joueur de 24 ans pour environ 50 millions de livres sterling cet été s’ils ne parviennent pas à s’entendre sur les conditions d’un accord plus long.

Une vente profiterait également à Chelsea dans sa nécessité de respecter les règles du fair-play financier (FFP) pour cette saison, tous les frais acquis lors d’un transfert de Mount étant considérés comme un pur profit en raison du fait qu’il est passé par l’académie du club.

Après avoir dépensé plus de 600 millions de livres sterling au cours des deux dernières fenêtres de transfert, il est essentiel que Todd Boehly and Co. vende certains joueurs avant la date limite du 30 juin. Mauricio Pochettino devrait prendre la relève en tant que nouveau manager du club le lendemain, mais il serait désireux de travailler avec Mount en raison de son pressing tenace.