Le secrétaire au Logement, le Dr Ben Carson, a décrit son expérience effrayante avec le COVID-19 – ainsi que ses efforts pour le traiter avec un remède non prouvé suivi d’une intervention spéciale du président Trump pour lui obtenir des médicaments expérimentaux.

Et sur la base des symptômes qu’il a décrits, le remède non prouvé qu’il a essayé aurait même pu contribuer à ses symptômes.

Carson, qui a été hospitalisé le mois dernier après avoir été testé positif pour le coronavirus, a déclaré à Fox News que ses symptômes étaient si mauvais qu’il « ne pouvait même pas retenir l’eau ».

Cela a commencé par de la fièvre, des frissons et des «courbatures», a déclaré Carson, un neurochirurgien pédiatrique.

«Ce n’était pas si mal. J’ai pris un extrait de laurier-rose. Je me suis beaucoup amélioré », a déclaré Carson.

Et puis le fond est tombé. En raison des comorbidités, je n’ai pas pu monter une réponse anticorps appropriée et je me suis détérioré très rapidement », a-t-il déclaré. «Fièvres, frissons, n’arrivaient même pas à retenir l’eau, courbatures, toux, problèmes respiratoires.

L’extrait de laurier-rose est un traitement non éprouvé vanté par Mike Lindell, directeur de My Pillow et associé de Trump.

Trump avait fait la promotion du traitement lors d’une réunion du bureau ovale en juillet qui comprenait Carson au cours de l’été, a rapporté Axios au cours de l’été. Trump « a dit en gros: » La FDA devrait l’approuver « , a déclaré Lindell, qui était là.

«Oleandrin? Oui, cela finirait certainement par tuer des gens », a écrit le Dr David Juurlink, docteur en médecine au Sunnybrook Health Sciences Centre à Toronto, comme l’a rapporté MedPage.

Juurlink a déclaré à la publication Oleandrin, qui est fabriqué à partir d’une plante toxique, est « semblable à la digoxine. Trop peut causer des nausées, des vomissements et de la diarrhée, mais la principale préoccupation est les arythmies, qui peuvent être mortelles.

Carson, 69 ans, dit souffrir de plusieurs comorbidités.

Carson, qui a été traité dans le même établissement de Walter Reed où Trump a été traité lorsqu’il a contracté le virus, dit que le président a fait une intervention spéciale en son nom pour lui obtenir le même traitement aux anticorps fabriqué par Regeneron.

L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a également reçu le traitement aux anticorps de Regeneron

«J’ai pu obtenir une dispense spéciale, à ce moment-là, l’anticorps monoclonal n’avait pas été approuvé par la FDA. Le président a signé des papiers et j’ai pu recevoir cette infusion et j’ai commencé à me sentir mieux presque immédiatement.

«Ce ne sont pas seulement les personnes âgées, il peut s’agir de jeunes qui souffrent d’obésité ou de diabète, ou qui ont des problèmes respiratoires. Nous devons donc nous renseigner, travailler avec votre professionnel de la santé, découvrir qui sont les personnes vulnérables dans votre famille et nous assurer de les protéger », a déclaré Carson à l’animatrice de Fox, Martha McCallum.

L’avocat de Trump, Rudy Giuliani, a également révélé qu’il avait pu obtenir le régime Regeneron tout en étant traité à l’hôpital universitaire de Georgetown.

«La minute où j’ai pris le cocktail hier, je me suis senti 100% mieux», a-t-il déclaré à la radio WABC la semaine dernière. «Cela fonctionne très rapidement. Sensationnel!’ Il a également dit qu’il prenait du Remdesivir.

Il a déclaré qu’il était assisté par le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, qui s’occupait de Trump lorsqu’il a été hospitalisé en octobre, mais n’a pas dit que Trump était directement intervenu pour lui obtenir les médicaments, qui sont en pénurie et parfois administrés par loterie.

Carson a déclaré qu’il avait «un grand respect pour ce processus pathologique».