Ben Brereton Diaz et les plus longues courses sans gagner un match de Premier League

Il est encore tôt, mais vous craignez que Southampton n’établisse quelques records indésirables cette saison.

Après sept matchs, ils sont sans victoire, avec seulement un point à leur actif et seulement quatre buts marqués.

Au moins, le club a une faible lueur de succès après avoir remporté la promotion la saison dernière, même s’il y a un membre de son équipe qui ne l’a même pas – et, à la place, a en ligne de mire l’un des records individuels les plus indésirables du moment.

Ben Brereton Diaz, qui a disputé 20 matchs de Premier League au cours de sa carrière jusqu’à présent – ​​six pour Southampton, 14 pour Sheffield United la saison dernière – sans en gagner aucun. C’est le record du plus grand nombre de matchs joués par quelqu’un qui n’a jamais gagné un match de Premier League, devant Marvin Sordell avec 17 et Emanuel Villa avec 16.

Joueurs sans victoire en Premier League Joueur Club(s) Jeux sans victoire Ben Brereton Diaz Sheffield United, Southampton 20 Marvin Sordell Burnley, Bolton 17 Emmanuel Villa Comté de Derby 16 Willo Inondation Manchester City 14 Jonathan Léko West Bromwich-Albion 14 Edo Kayembé Watford 13 Jonathan Rowe Ville de Norwich 13

Contrairement à ce duo, il a encore une chance de célébrer sa première victoire. Cependant, l’international chilien risque également d’établir le record du plus grand nombre de matchs joués par un individu avant d’être impliqué dans une victoire en Premier League (voir tableau ci-dessous).

Nous espérons que cela n’a pas pour but de dénigrer ou de se moquer de Brereton Diaz. Il a juste eu la malchance de jouer pour quelques équipes en difficulté. On pourrait dire qu’il a fait partie de ces camps en difficulté et qu’il porte donc au moins une partie de la responsabilité de l’échec de la victoire. Mais avec six buts en 14 matchs pour Sheffield United, il a terminé la saison en tant que co-meilleur buteur bien qu’il ne soit arrivé qu’en janvier, alors qu’il a souvent ressemblé à l’attaquant le plus menaçant de Southampton cette saison.

Ses équipes n’ont gagné aucun match, mais ce n’est pas forcément de sa faute.



Brereton Diaz, alors avec Sheffield United, tire contre Tottenham la saison dernière (Barrington Coombs/PA Images via Getty Images)

On pourrait même affirmer que Brereton Diaz est presque puni pour avoir été bon. Si vous êtes un mauvais joueur dans une mauvaise équipe, vous n’allez probablement pas rester dans cette équipe. Mais si vous êtes un bon joueur dans une équipe épouvantable, vous serez sur le terrain chaque semaine, votre bilan de victoires-défaites à la merci du dysfonctionnement qui vous entoure.

Quoi qu’il en soit, la liste des joueurs qui ont mis du temps à obtenir leur première victoire n’est pas vraiment pleine de ratés.

Prenez Gareth Bale, qui a disputé 24 matchs avec Tottenham avant de remporter sa première victoire en Premier League. Son cas était légèrement différent, car ce n’était pas dû au fait qu’il rejoignait une équipe en difficulté, mais plutôt à une étrange bizarrerie de ses deux premières saisons à Tottenham ; une combinaison de coïncidences, de mauvaise forme et de blessures conspirant pour le garder à l’écart des matchs remportés par les Spurs à cette époque.

Bale a rejoint les Spurs en provenance de Southampton en 2007 et, même s’il a dû attendre longtemps pour son premier succès en Premier League, il a gagné lors de sa quatrième apparition pour leur première équipe en battant l’Anorthosis Famagouste 6-1 en Coupe UEFA.

Apparu sporadiquement dans les mois suivants, sa saison s’est terminée en décembre par une blessure à la cheville. Il est revenu au début de la saison suivante, lorsque les Spurs n’ont pris que deux points lors de leurs huit premiers matchs, mais ont raté leur première victoire de la saison parce qu’il avait été expulsé lors du match précédent. À partir de là, il a été dans et hors de l’équipe, diverses fois blessé ou en disgrâce, mais sa présence a toujours coïncidé avec des matchs nuls ou des défaites et l’équipe a gagné de nombreuses fois en son absence.

Mais son parcours sans victoire en Premier League est devenu une blague courante, l’un des premiers mèmes des médias sociaux du football après qu’Opta ait repéré la malheureuse statistique. Au final, cela a duré 1 607 minutes sur ces 24 matchs, durant 762 jours et impliquant trois managers des Spurs.

Matchs de Premier League avant la première victoire Joueur Club(s) Jeux Olivier Burke West Bromwich Albion, Sheffield United 25 Gareth Bale Tottenham Hotspur 24 Nicky Summerbee Swindon Town, Manchester City 23 Craig Fagan Ville de Birmingham, comté de Derby 23 Gilles Barnes Comté de Derby, West Bromwich Albion 22 Jan Aage Fjortoft Ville de Swindon 20 Adam Idah Ville de Norwich 19 Carles Gil Villa Aston 18 Robert Earnshaw West Bromwich-Albion 18 Doyen Gordon Palais de Cristal 17 Andrew Todd Voyageurs de Bolton 17

Il a finalement mis fin à la séquence sur un point technique : il est entré en jeu dans les dernières étapes de la victoire de Tottenham sur Burnley en septembre 2009, alors qu’ils menaient déjà 4-0 et ont finalement gagné 5-0. Et c’était une décision délibérée de la part du manager des Spurs de l’époque, Harry Redknapp, de secouer la pierre statistique indésirable. Redknapp a déclaré à talkSPORT en 2019: «Je l’ai collé contre Burnley… à six minutes de la fin. Je me suis dit : « Il ne peut pas tout gâcher ! »

Il ne l’a pas fait. Et au cours des années suivantes, il a remporté des dizaines de matchs tout seul, de sorte qu’au moment de son départ pour le Real Madrid en 2013, il était largement crédité.

« C’était un peu ennuyeux que les gens parlent de cette statistique, mais cela ne m’a pas affecté du tout », Bale a dit Le Gardien en 2010 après que les choses se soient retournées. « C’était juste une de ces choses qui se sont produites de façon bizarre. Je savais que dès que j’aurais l’occasion de jouer, nous gagnerions quelques matchs et ce serait fait.



Bale a dû attendre 24 matchs pour goûter à la victoire avec Tottenham en Premier League (Clive Rose/Getty Images)

Le malheureux détenteur actuel du record est l’attaquant écossais Oliver Burke, qui a mis 25 matchs atroces pour goûter pour la première fois à la victoire en Premier League.

Burke a disputé son premier match de Premier League pour West Brom en août 2017 après avoir rejoint le RB Leipzig, mais des blessures lui ont permis de jouer seulement 15 matches, dont aucun n’a été remporté par West Brom. Et pour sa défense, ils n’ont pas non plus gagné beaucoup sans lui : c’est la saison au cours de laquelle ils ont été relégués, sont passés par quatre managers et ont enduré un malheureux voyage de mi-saison à Barcelone où un groupe de joueurs a volé un taxi. de l’extérieur d’un McDonald’s.

Quant à Burke, il est réapparu en Premier League quelques années plus tard, signant pour Sheffield United à la fin du mercato de l’été 2020. Encore une fois, il n’était pas un habitué et a donc dû attendre jusqu’en janvier de cette saison avant de contribuer à une victoire contre Newcastle.

Les Blades ont également été relégués, donc Burke n’a joué que deux saisons en Premier League, qui se sont toutes deux terminées par un drop. Pauvre Olivier. Il est actuellement avec le Werder Brême après quelques prêts blessés à Millwall et Birmingham City.

Rob Earnshaw est un autre nom du top 10 à qui on ne peut pas entièrement reprocher de ne pas avoir remporté de victoire depuis longtemps. Il lui a fallu 18 matchs avant d’en remporter un pour West Brom en 2004-05, mais il a inscrit 11 buts cette saison-là, a été le meilleur buteur des Baggies et, en termes de minutes par but, il était deuxième derrière Thierry Henry dans le classement. toute la division cette saison-là.

« Le contexte de cette saison et de cette équipe était composé de nombreux nouveaux joueurs », raconte Earnshaw. L’Athlétisme. « C’était une équipe à laquelle on ne s’attendait pas vraiment à jouer en Premier League. Nous essayions de nous comprendre : j’avais environ cinq partenaires de frappe différents cette saison-là. Vous essayez toujours d’établir ces relations, c’est peut-être pour cela que cela a pris si longtemps (pour obtenir une victoire).



Earnshaw dans un rare moment de joie pour West Brom à l’automne 2004 (Nick Potts – PA Images/PA Images via Getty Images)

Cette coupure et ce changement de la ligne avant de l’équipe étaient également une raison pour laquelle Earnshaw a raté ses rares victoires. West Brom a obtenu ses trois premiers points lors de son huitième match de championnat, une victoire 2-1 contre Bolton en octobre, mais Earnshaw était un remplaçant inutilisé. Ce qui en soi pose un curieux dilemme : lorsque vous n’avez pas encore gagné de match vous-même, que ressentez-vous lorsque votre équipe gagne sans que vous y apportiez votre contribution ?

« C’est une chose très étrange, une dynamique très étrange », dit-il. « N°1, tu es toujours super heureux quand tu gagnes. J’étais toujours le premier à célébrer et à féliciter mes coéquipiers. Mais il y a toujours un étrange sentiment de déception. La chose n°1, c’est que ce petit enfant en vous veut juste jouer au football et gagner des matchs.

Jan Aage Fjortoft est un autre nom malheureux sur la liste, ayant mis 20 matchs pour remporter sa première victoire avec Swindon en 1993-94. Swindon n’a remporté que deux matchs dans la première moitié de cette saison et Fjortoft les a ratés tous les deux. Mais contrairement à Earnshaw, il n’a pas été victime d’une rotation d’équipe ou d’une blessure : il a raté ces matchs parce qu’il ne marquait pas de buts.

Après avoir rejoint Swindon pour un montant record en provenance du Rapid Vienne suite à sa promotion en Premier League, Fjortoft n’a pas trouvé le chemin des filets avant le début de l’année.

« Vous commencez à penser : ‘Peut-être que ma façon de jouer ne convient pas ici, peut-être que je dois changer' », dit-il. L’Athlétisme. « C’est la pire phase, car alors on ne mène nulle part. J’espère que vous vous préparez à ce moment où vous marquerez ce premier but. Mais ensuite, vous réalisez que vous devez simplement faire ce que vous faites, parce que c’est assez bien.

« C’était une période très éprouvante, et ce qui m’a sauvé, c’est que je marquais des buts pour la Norvège, même si cela rendait les choses encore plus compliquées dans ma tête. Finalement, je n’étais pas autant dans l’équipe, ce qui est normal : Swindon m’avait payé beaucoup d’argent pour que je marque des buts.

« J’étais encore plus ennuyé de ne pas avoir déchiffré le code. J’avais déjà joué contre ces joueurs pour la Norvège. Nous avions gagné contre l’Angleterre. Pourquoi ne pouvais-je pas briser ce truc appelé Premier League ?



Fjortoft célèbre le but de Swindon contre Manchester United (Andy Heading/EMPICS via Getty Images)

Les choses ont atteint leur paroxysme lorsque Fjortoft – toujours sans victoire et sans but – a joué un match de réserve contre les Wycombe Wanderers la veille de Noël dans lequel il était « sur 22 joueurs… le pire sur le terrain ». À l’approche de la Coupe du Monde 1994 et de la menace de sa place dans l’équipe de Norvège, il a obtenu un prêt à son ancien club de Lillestrom.

Mais ensuite Keith Scott, qui jouait devant pour Swindon au lieu de Fjortoft, était à égalité pour un match contre Ipswich en FA Cup. Fjortoft a joué, marqué et conservé sa place pour le match de championnat contre Tottenham quelques jours plus tard. Dans ce match, il a finalement inscrit son premier but en championnat et sa première victoire dans l’élite anglaise, après 20 tentatives infructueuses, en battant les Spurs 2-1.

«C’était fantastique», dit-il. « J’ai eu beaucoup de soulagement pour moi, mais nous avons battu Tottenham et nous avons eu le droit de rêver. Pourrions-nous y arriver ? Pourrions-nous obtenir suffisamment de points pour rester debout ?

Fjortoft a connu une seconde moitié de saison sensationnelle : n’ayant pas réussi à marquer du tout lors de ses 20 premiers matchs, il en a réussi 11 lors de ses 16 suivants, même si cela n’a pas suffi à sauver Swindon de la relégation, en grande partie grâce à eux en concédant un énorme 100. objectifs.

En fin de compte, il serait extrêmement injuste de traiter Brereton Diaz ou l’un des joueurs mentionnés ici comme des personnages amusants. Notamment parce que, même en atteignant la Premier League, ils font déjà partie du premier pour cent des meilleurs.

« Lorsque vous avez la chance de jouer en Premier League, le fait de jouer est un véritable exploit », ajoute Earnshaw. «C’est le rêve. Vous jouez contre les meilleurs.

(Photo du haut : Alex Dodd – CameraSport via Getty Images)