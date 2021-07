Ben Brereton : Des Blackburn Rovers à l’affrontement avec Lionel Messi avec le Chili | Actualités footballistiques

Dans un été de gros titres sportifs, l’attaquant des Blackburn Rovers Ben Brereton face à Lionel Messi en Copa America pour le Chili doit être l’un des plus étranges.

Et cela ne mentionne même pas la publicité Pepsi dans laquelle le joueur de 22 ans né à Stoke est apparu pour se présenter à ses nouveaux supporters.

Alors, comment Brereton, qui a depuis ajouté « Diaz » à son nom de famille, a-t-il fini par s’aligner aux côtés de joueurs comme Alexis Sanchez, Arturo Vidal et Claudio Bravo dans le tournoi sud-américain de cet été ?

Bien qu’il représente l’Angleterre au niveau des jeunes, Brereton se qualifie pour « La Roja » grâce à sa mère, née dans le pays.

« La première fois que j’ai entendu que je pouvais jouer pour le Chili, c’était lorsque Blackburn jouait à Preston à l’extérieur (en novembre), mais alors que la saison commençait à se terminer, il y avait plus de discussions à ce sujet et quelques appels téléphoniques », a déclaré Brereton en exclusivité. Sky Sports News.

« Ma mère en a toujours plaisanté quand j’étais plus jeune, mais nous n’avons jamais pensé que cela arriverait réellement ou d’aborder le Chili à propos de cette possibilité.

« Pour moi, c’était vraiment une évidence et ces derniers mois ont été d’un tout autre niveau, c’est juste fou. »

Après avoir terminé la saison de championnat avec un but lors d’une victoire 5-2 sur Birmingham City, portant son total à sept pour la saison, Brereton a obtenu sa première convocation pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre l’Argentine et la Bolivie.

Bien qu’il n’ait jamais fait d’apparition, il a suffisamment impressionné pour être inclus dans l’équipe suivante de la Copa America, faisant ses débuts sur le banc contre l’Argentine lors d’un match nul 1-1.

« Faire mes débuts contre une équipe aussi formidable que l’Argentine, avec des joueurs comme Lionel Messi et Angel Di Maria, a été un grand moment », a déclaré Brereton.

« J’ai beaucoup de photos sur mon téléphone et ma famille va encadrer certaines d’entre elles ainsi que les chemises.

« Ce seront de bons souvenirs pour moi au fur et à mesure que je progresse dans ma carrière. Je repenserai à ma participation à la Copa America et je serai reconnaissant d’avoir rendu ma famille fière. »

Image:

Ben Brereton célèbre son premier but pour le Chili contre la Bolivie lors de la Copa America de cet été



Le match suivant, contre la Bolivie, Brereton a obtenu son premier départ et a marqué le but vainqueur 1-0 avant de finalement sortir en quart de finale contre le Brésil.

Cependant, l’été remarquable et les performances impressionnantes de Brereton ont suscité un intérêt important pour le pays et l’ont vu jouer un rôle principal dans une publicité Pepsi pour les fans chiliens.

« Ils m’ont téléphoné après la Copa America et m’ont demandé si je voulais en faire une pour briser la glace au Chili », a expliqué Brereton.

« J’ai vu certaines des grandes publicités Pepsi dans le passé et c’est une chose folle à laquelle penser ».

Au niveau national, Brereton admet qu’il a eu des difficultés à Ewood Park depuis un transfert d’argent de Nottingham Forest en août 2018, mais son aventure internationale cet été lui a donné une nouvelle motivation pour la saison à venir.

Brereton a déclaré: « Quand je suis arrivé ici pour la première fois, c’était difficile, j’ai eu quelques années où je ne jouais pas vraiment le meilleur football possible.

Image:

Ben Brereton a marqué sept buts pour les Blackburn Rovers la saison dernière avant de se rendre en Amérique du Sud pour jouer pour le Chili



« La saison dernière, j’ai bien fait, mais la Copa America m’a définitivement motivé et m’a poussé à faire plus et à me faire réfléchir davantage sur la situation dans son ensemble.

« Cela a été une expérience folle et j’espère que Blackburn et moi-même pouvons passer à de meilleures choses maintenant.

« J’ai appris beaucoup de choses là-bas, différents styles de jeu et je vais le ramener ici (à Blackburn). »

Le Chili ayant plus de qualifications pour la Coupe du monde entre septembre et octobre, naviguer dans une autre aventure sud-américaine pendant la campagne du championnat de Blackburn peut s’avérer délicat, mais c’est un défi que le joueur savoure.

« Si je suis appelé, je dois parler à Blackburn et au Chili et arriver à une conclusion sur la façon de le faire parce que je ne veux ennuyer aucun des deux côtés.

« Mais si je devais être rappelé, j’adorerais y aller, jouer plus de matchs et essayer de marquer plus de buts. »