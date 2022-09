Ben Bielawski et la défense de Downers Grove North obtiennent un «œuf d’oie» sur la route, excluant Willowbrook – Shaw Local

VILLA PARK – Après avoir décroché quatre sacs lors de l’ouverture de la saison contre Hoffman Estates, Ben Bielawski de Downers Grove North a de nouveau créé des ravages dans le champ arrière le 2 septembre.

Mais c’est le jeu de toute la défense de Downers North qui s’est vraiment démarqué lors d’une victoire 30-0 sur la route contre Willowbrook lors d’un crossover de la West Suburban Conference.

Les Troyens (2-0) n’ont obtenu que quatre premiers essais dans le match tout en totalisant quatre sacs, une interception d’Owen Thulin et une sécurité de Manny Adefila.

“Un œuf d’oie est génial, surtout sur la route”, a déclaré Bielawski, qui a terminé avec deux sacs. «Notre arrière huit a mis les pinces et cela a permis à tout le monde d’avoir un bon match. Je suis fier de mes garçons. C’était un gros effort.

« Je suis sûr que tous les gars sont excités, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. C’est le retour au travail. Nous avons une équipe difficile de Downers Grove South [this] la semaine.”

Les visiteurs ont brisé une égalité sans but au deuxième quart sur une passe de touché de 44 verges de Sam Reichert à Ethan Thulin. Le large senior a terminé avec six attrapés pour 71 verges. Reichert a lancé pour 104 verges et a couru pour 26 autres.

“Ils ont (Willowbrook) été la norme dans le West Suburban Gold”, a déclaré Thulin. « Je ne pense pas que nous ayons encore atteint notre plein potentiel mais nous partons du bon pied comme l’an dernier. Maintenant, nous devons continuer à rouler.

« Notre haute direction, nous devons intensifier. C’est notre troisième fois. Nous avons la chance de faire quelque chose de spécial.

Après la sécurité d’Adefila, Josh Lambert a marqué sur une course de 12 verges pour porter le score à 19-0 à la mi-temps. Il a ensuite ajouté un touché de 3 verges avant que Noah Battle ne conclue le score avec un touché de 4 verges à la fin du troisième quart.

“Notre défensive était incroyable”, a déclaré l’entraîneur de Downers North, Joe Horeni. « C’était un excellent travail de la part de nos gars. Notre défense s’est vraiment battue et a donné à notre attaque des terrains courts.

«Nous retournons beaucoup de gars. Au cours de cette année COVID, nous avons commencé six étudiants de deuxième année et ils sont maintenant seniors. Nous devons juste continuer à nous améliorer et nous préparer pour le match de Crosstown, qui est toujours difficile.

Les Warriors (0-2), qui ont également perdu leurs deux premiers matchs la saison dernière, ont été blanchis pour le deuxième combat consécutif. AJ Palicki a complété 12 passes sur 21 pour 80 verges avec Joe Tumilty réalisant cinq réceptions.

“J’ai dit à nos gars, nous étions déjà venus ici”, a déclaré l’entraîneur de Willowbrook, Nick Hildreth, “bien que la façon dont ces matchs ont été perdus était différente. [last season]. Nous avons une opportunité maintenant avec le jeu de conférence cette semaine.

«Nous devons juste déplacer les chaînes et obtenir un rythme. Je pense que notre défense a bien joué tôt. Mais avec certaines des armes offensives dont ils disposent, il est difficile de leur donner un champ court et d’obtenir des arrêts.