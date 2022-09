Ben Bielawski songe à changer de sport de prédilection à l’université.

Tous les signes indiquaient que le senior de Downers Grove North devait lutter à l’université.

Un lutteur hors pair, Bielawski considérait la lutte comme sa meilleure chance de prolonger sa carrière à l’université.

Mais Bielawski, le fils du coordinateur défensif de Downers Grove South, Dan Bielawski, change lentement d’avis sur l’université. Il commence à explorer la possibilité de jouer au football.

Eh bien, c’est ce qui peut arriver lorsque vous amassez huit sacs et 12 plaqués pour une défaite en trois matchs avant le match pivot West Suburban Silver de vendredi à York (3-0, 1-0). Il a enregistré quatre sacs lors de la victoire d’ouverture de la saison contre Hoffman Estates.

“Je ne me suis pas beaucoup investi dans le football parce que je voulais en quelque sorte le faire avec la lutte”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai eu beaucoup de succès dans le football, donc ce serait bien de jouer à l’université. Je veux garder mes opportunités ouvertes.

Alors, quelle est la différence entre Bielawski de la saison dernière à cette saison ?

Il a gagné près de 25 livres depuis la fin de sa saison de football junior, mettant son cadre à un solide 6 pieds et 225 livres. Il est tombé à 182 livres pendant la saison de lutte, mais a attaqué la salle de musculation pendant l’intersaison pour ajouter un volume de qualité qui s’est traduit par un physique puissant capable d’écraser les joueurs de ligne offensifs.

Et il a une recette secrète pour prendre du poids : le pâté au poulet de sa mère.

“Je pense que 180 à 225 livres est un énorme saut, mais en restant dans la salle de musculation et en forme, je me sens beaucoup mieux, plus fort et plus rapide que l’année dernière”, a-t-il déclaré. “Je dois beaucoup de crédit à la lutte. Dès que la lutte s’est arrêtée, je savais que je devais aller à la gym. Ma mère est une bonne cuisinière, donc ça m’a beaucoup aidé.

«Je voyais progressivement mes chiffres dans la salle de musculation augmenter. Je savais qu’après avoir vu cela, je verrais un changement sur le terrain et je serais capable de déplacer les grands garçons. La force supplémentaire et mon moteur m’ont vraiment aidé.

Ben Bielawski (58 ans) de Downers Grove North prend le terrain contre Downers Grove South avant le coup d’envoi au Downers Grove North High School le mardi 9 septembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

L’entraîneur de Downers Grove North, Joe Horeni, a déclaré que Bielawski, un capitaine, est un travailleur acharné avec un moteur implacable qui possède d’énormes compétences en leadership.

“Ben a toujours été un enfant super confiant et physique, et il vient d’une famille de footballeurs au nez dur”, a déclaré Horeni. «Ses mains sont si rapides et cela lui a été bénéfique dans la lutte et le football. Il peut jouer avec un effet de levier et manipuler ses mains et pénétrer à l’intérieur des bloqueurs de passes. Il a toujours été super fort, mais il avait été difficile de porter du poids à cause de la lutte.

“Son désir était de lutter à l’université, mais après avoir vu son succès non seulement en tant que joueur mais aussi en tant que leader et capitaine, vous aimeriez le voir avoir l’opportunité de jouer au football à l’université.”

Le prochain adversaire des Troyens, York, participe au concours clé du début de saison en tant que l’une des équipes les plus chaudes de l’État, mais n’a pas encore été vraiment testé. Les Dukes ont surclassé leurs trois adversaires – Schaumburg, Morton et Proviso West – par un total de 154-7. Les Troyens (3-0) jouent également extrêmement bien, surclassant leurs trois adversaires – Hoffman Estates, Willowbrook et Downers Grove South – 93-20.

“York est explosif offensivement, et leur quart-arrière est un excellent lanceur et une grande menace de course”, a déclaré Horeni. “Ils ont un porteur de ballon très rapide et de bons receveurs larges. Défensivement, ils appliquent un système similaire au nôtre et ont recruté de bons joueurs.

“Nous devons garder leur attaque hors du terrain et nous devons également maintenir les entraînements et être opportunistes avec le ballon et trouver un moyen de les retourner et d’obtenir un terrain court.”

Le quart-arrière de Glenbard South Michael Champagne est poursuivi par Tristan Countryman de Sycamore le samedi 6 novembre 2021, lors de leur match éliminatoire IHSA Class 5A au Sycamore High School. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Journée carrière pour Glenbard South QB

Le quart-arrière junior de Glenbard South, Michael Champagne, s’est surpris lui-même vendredi soir. Au sein d’une équipe composée de nombreux joueurs hautement qualifiés, Champagne, un partant de deuxième année, est entré dans l’histoire lors d’une victoire de 56-21 sur Larkin.

Champagne a réussi 268 verges et un record scolaire en un seul match de cinq touchés pour aller avec 70 verges au sol et un touché. Champagne a déclaré qu’il y avait de nombreux facteurs pour sa nuit record. Les Raiders (3-0, 3-0 Upstate Eight) ont marqué 149 points cette saison. Ils jouent à Streamwood (1-2, 1-2) vendredi.

Champagne a déclaré que sa ligne offensive expérimentée, ainsi que le talentueux porteur de ballon Jalen Anthony Brown (165 verges en 18 courses contre Larkin) et le receveur large Cam Williams, une recrue de Notre Dame qui a eu six réceptions pour 141 verges et deux touchés, facilitent son travail.

« Je suis très chanceux d’être entouré de tant de talent et d’un excellent personnel d’entraîneurs, ce qui rend définitivement mon travail beaucoup plus facile », a déclaré Champagne. « La protection que ma ligne offensive me donne est cruciale… Ils ont été incroyables cette année.

Champagne a déclaré qu’il commençait à avoir une bonne idée que cela pourrait être une soirée spéciale près de la mi-temps.

“Tout au long du premier quart-temps, nous avons pris notre temps pour parcourir le terrain et contrôler le jeu”, a-t-il déclaré. “Au deuxième quart, nous avons réussi sur de gros jeux et j’ai trouvé le rythme tout au long du match. On pourrait dire que nous étions un peu dans la zone.

“Quand j’ai vu mes statistiques finales, j’étais très reconnaissant, car c’était la première fois que j’avais six touchés au total dans un match.”

Champagne a déclaré qu’un autre facteur de son bon départ découle de son confort avec l’attaque en raison de son travail pendant l’intersaison.

“Mon sens de l’attaque et du football universitaire, en général, est nettement meilleur que l’an dernier”, a-t-il déclaré. “J’ai un niveau de confiance différent cette année, et je trouve beaucoup plus facile d’avoir un rythme et de trouver de la constance. Je comprends mieux comment ralentir le jeu et faire mon truc.