Ben Alvarez et Yorkville usent Oswego East et décrochent une quatrième apparition consécutive en séries éliminatoires – Shaw Local

OSWEGO – Ben Alvarez doit rester hydraté pour tout gérer dans son assiette.

Le secondeur junior est l’un des nombreux piliers défensifs de Yorkville ajoutant des responsabilités offensives à leurs fonctions cette saison. Alvarez ne quitte pas non plus le terrain dans les équipes spéciales et a marqué un touché sur un botté de dégagement errant vendredi soir.

“Je bois beaucoup de Gatorade et d’eau pour m’assurer de ne pas avoir de crampes”, a déclaré Alvarez. “Mais c’est un sentiment formidable de savoir que je peux contribuer à toutes les phases.”

En effet, Alvarez faisait partie d’une défense de la première équipe qui n’a pas accordé de point pour la deuxième semaine consécutive. Et à l’arrière, il était le premier bloqueur alors que le junior Josh Gettemy des Foxes a couru pour 249 verges en 30 courses. Les Foxes en visite ont imposé leur volonté physique des deux côtés du ballon pour s’épuiser et battre Oswego East 28-14 dans le sud-ouest des Prairies Ouest, remportant ainsi la quatrième apparition consécutive du programme en séries éliminatoires.

“C’est incroyable, une sensation formidable, tout ce pour quoi nous avons travaillé toute l’année, vraiment”, a déclaré Gettemy. “C’était un travail d’équipe.”

Yorkville à Oswego East Football Le défenseur d’Oswego East Maxwell Schwertley met la main sur le porteur de ballon de Yorkville Josh Gettemy (3) lors d’un match de football universitaire à Oswego East High School le vendredi 7 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Gettemy, assumant les fonctions de chef de file avec la blessure au pied de Gio Zeman qui a de nouveau éclaté, a réussi une soirée de carrière.

Il s’est précipité pour 187 de ses 249 verges en seconde période, avec 18 de ses 30 portées. L’attaque de Yorkville, qui n’avait pas marqué de touché en 10 quarts consécutifs depuis la semaine 5, s’est animée avec un rythme plus rapide à la mi-temps vendredi. Avec de bons résultats.

Les Foxes (6-1, 2-1) ont marqué des touchés lors de leurs trois premiers entraînements de la seconde mi-temps, Gettemy remportant des courses de TD de 24 et 15 verges. Kyle Stevens a également marqué sur une course de TD de 3 verges sur un QB qui a porté le score à 14-0 avec 5:02 à jouer au troisième quart.

«Notre O-line l’a compris, le blocage était incroyable. Je n’aurais pas pu le faire sans eux », a déclaré Gettemy. «Nous avons réalisé au cours de l’été que nous avions fait assez de travail pour aller nous dépêcher et que nous avions le conditionnement pour le faire et nous y sommes allés. C’est le meilleur match O-line que j’aie jamais vu et je joue au football depuis l’âge de cinq ou six ans.

L’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire, a déclaré que c’était le meilleur match joué par Gettemy et a également fait l’éloge du travail d’Alvarez en tant que bloqueur principal.

“Nous jetons beaucoup sur Ben”, a déclaré McGuire. “La position d’arrière dans notre équipe est la position la plus difficile à jouer dans notre équipe avec des choses à retenir et ce qui se passe avec l’alignement, qui bloquer. Il va vraiment de mieux en mieux au fil des semaines.

Yorkville à Oswego East Football Le joueur de ligne défensive de Yorkville Andrew Laurich (9) limoge le quart-arrière d’Oswego East Tre Jones (9) lors d’un match de football universitaire à Oswego East High School le vendredi 7 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Alvarez a également marqué le seul touché de la première mi-temps vendredi. Sur un claquement élevé au-dessus de la tête du parieur d’Oswego East, Alvarez est tombé sur le changement lâche dans la zone des buts pour une avance de 7-0 avec 10:19 à faire au deuxième quart.

“Mauvais cliché, Luke Zook courait après, je l’ai vu tomber au sol et j’ai sauté dessus, j’ai eu un touché”, a déclaré Alvarez. “Bon sentiments.”

La défensive de Yorkville, quant à elle, a rendu la vie difficile toute la nuit à Oswego East.

Les Wolves (4-3, 1-2) n’avaient que 23 verges d’attaque en première mi-temps, 65 pour le match jusqu’à leur possession finale lorsque les partants étaient absents des deux côtés. Le seul but d’Oswego East est venu sur le retour de coup d’envoi de 100 verges de Michael Parrott au troisième quart et la passe de soutien du QB Armon Holmes à Mike Polubinski dans la dernière minute.

Oswego East QB Tre Jones a été 6 en 19 en passant pour 14 verges et a rarement eu beaucoup de temps pour lancer. Andrew Laurich et Andrew Zook avaient tous deux des sacs pour les Foxes.

« Leur ligne défensive est aussi bonne qu’annoncée. Il semblait qu’il y en avait huit là-bas alors qu’il n’y en avait que quatre », a déclaré l’entraîneur d’Oswego East, Tyson LeBlanc. «Quand ils peuvent épingler leurs oreilles, vous avez des ennuis. Nous avions prévu de venir profiter de leur secondaire, mais c’est difficile quand la ruée vers les passes est comme ça.

La deuxième défaite consécutive d’Oswego East met en place un énorme match crosstown avec Oswego la semaine prochaine. Les deux équipes ont probablement besoin de la victoire pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires sur la bonne voie.

“Beaucoup en jeu”, a déclaré LeBlanc. “Un peu plus de carburant sur le feu.”