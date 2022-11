Ben Alvarez est inestimable pour le succès de Yorkville en tant que vedette bidirectionnelle – Shaw Local

Ben Alvarez a dissipé deux idées fausses à son sujet qui ont été proposées dans la conversation.

Non, le junior de Yorkville n’est pas lié à l’ancien entraîneur de football du Wisconsin, Barry Alvarez. Et non, son deuxième prénom n’est pas “Bucky”.

“Nous sommes allés aux matchs du Wisconsin quand j’étais petit et nous avions l’habitude de plaisanter et de dire aux gens que nous étions liés”, a déclaré Alvarez. “J’aime le Wisconsin. Nous avions l’habitude de plaisanter à propos de mon deuxième prénom. C’est en fait Buckley.

Sur une chose, il n’y a pas d’erreur.

Alvarez est un sacré bon joueur de football, inestimable pour Yorkville.

Le joueur universitaire de deuxième année, également un lutteur hors pair, quitte rarement le terrain de football pour les Foxes. C’est un type de secondeur hybride sur une défensive de Yorkville avec cinq blanchissages. Offensivement, il joue en arrière, ce que son entraîneur a qualifié de position la plus difficile à apprendre de ce côté du ballon. Et Alvarez joue aussi des équipes spéciales.

“Nous lui demandons beaucoup”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. “C’est un enfant méconnu, il joue énormément pour nous.”

Semblable à Blake Kersting, la flexibilité d’Alvarez permet aux Foxes d’être polyvalents avec lui du côté défensif. Il peut jouer le secondeur intérieur, le mettre à l’extérieur ou le mettre sur la ligne défensive. McGuire a dit qu’ils pourraient probablement le mettre en sécurité si besoin était.

“Il a cette taille et cet athlétisme pour jouer à n’importe quelle position”, a déclaré McGuire. “Cela nous permet de garder notre même groupe de défenseurs sur le terrain.”

Aligné à plusieurs endroits, Alvarez a 36 plaqués sur la saison, six plaqués pour perte, et un sac, une interception et un échappé récupéré.

“J’ai l’impression d’être un peu hybride”, a déclaré Alvarez. «Ils vont me mettre au poste de secondeur, homme au receveur, me mettre sur la ligne D. J’adore ce que font les coachs. Ils utilisent mes capacités pour faire ce qu’ils pensent être le mieux. J’apprécie cela. Je suis suffisamment polyvalent pour pouvoir jouer à l’homme ou monter dans la surface avec les gros joueurs en jeu. »

Alvarez a joué avec parcimonie en attaque en deuxième année, mais a ajouté ces responsabilités à son assiette à temps plein cette saison.

« J’ai mentionné à quelques reprises à quel point ce poste d’arrière est important. À mon avis, c’est notre position la plus difficile en attaque à la fois physiquement et mentalement », a déclaré McGuire. « Il faut être capable de bloquer les joueurs de ligne et les secondeurs, il faut savoir où s’aligner. Ce n’est pas facile à faire et c’est de loin notre poste le plus important offensivement et il ne s’y entraîne qu’une fois par semaine. Son apprentissage du jeu et son jeu global sont impressionnants.

Alvarez relève le défi.

L’athlétisme coule clairement dans les gènes. La mère d’Alvarez était une joueuse de volley-ball et de basket-ball hors pair à Plano. Son père a joué au football universitaire dans l’État du Michigan.

« Arrière, vous frappez quelqu’un à chaque jeu et vous devez savoir où être », a déclaré Alvarez. « C’est une position difficile à jouer, mais j’aime le contact. Ils m’ont demandé de prendre le rôle au début de l’année et je passe un bon moment avec ça. Au début de l’année, je n’étais pas impliqué, mais au fur et à mesure que la saison avançait, ils m’ont mis dans plus de forfaits. Je joue à peu près tous les essais maintenant.

Il sera évidemment pas mal sur le terrain ce vendredi, lorsque Yorkville accueillera Moline. Les Foxes, au deuxième tour pour la quatrième post-saison consécutive, visent à atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1999.

“Nous essayons simplement d’aller aussi loin que possible”, a déclaré Alvarez. “L’année dernière, nous avons atteint les séries éliminatoires, atteint le deuxième tour et je pense que nous étions heureux d’être ici. Cette année, nous sentons que nous avons une chance d’aller loin. Nous allons jouer notre meilleur football et voir jusqu’où nous pouvons aller. »

Football, séries éliminatoires de classe 7A, Libertyville à Yorkville Luke Zook (23 ans) de Yorkville récupère un botté de dégagement bloqué par le botteur de Libertyville Quinn Schambow (18 ans) et marque un touché lors d’un match de football éliminatoire de classe 7A au Yorkville High School le vendredi 28 octobre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Équipes spéciales spéciales

Les équipes spéciales de Yorkville, comme elles l’ont fait à plusieurs reprises cette saison, ont joué un rôle central dans la victoire 33-8 des Foxes sur Libertyville la semaine dernière.

Le botté de dégagement bloqué de Luke Zook qu’il a renvoyé pour un touché a donné aux Foxes une avance de deux touchés à la mi-temps. En seconde période, Hudson Fiene a marqué deux buts sur le terrain pour combler cet avantage.

« Nous avons plusieurs joueurs défensifs qui jouent dans nos équipes spéciales, ce n’est donc pas un hasard si les jeunes ont un impact là-bas », a déclaré McGuire. « C’est difficile à demander, certains jeunes ne veulent pas jouer contre des équipes spéciales alors qu’ils jouent déjà en défense ou en attaque. Mais nos enfants y voient une autre occasion de gagner des matchs. Merci à nos enfants d’avoir vu cette opportunité. Ce qui est bien avec notre équipe, c’est qu’il ne semble pas que ce soit le même enfant à chaque fois.

Fiene sur la saison est de 29 pour 31 sur des points supplémentaires et a marqué cinq buts sur le terrain avec une longueur de 36 verges, et a atteint une moyenne de 29,5 verges avec 14 de ses 39 abattus à l’intérieur de la ligne des 20 verges.

« Nous avons un entraîneur, l’entraîneur Campbell, qui a fait du bon travail avec nos botteurs depuis son arrivée à Yorkville », a déclaré McGuire. “Nous avons eu [Cole] Riebé, [Matt] Maldonado et Hudson est un autre sur cette liste, de grands kickers pour nous. Je donne beaucoup de crédit à l’entraîneur Campbell. Hudson a joué son meilleur match la semaine dernière. Faire ces buts sur le terrain était énorme et il a d’abord pu les remettre sur la ligne de 1 mètre. Je pensais que l’une des choses les plus sous-estimées qu’il faisait était ses enfants cracmols. Le dernier sur le coup d’envoi était aussi bon que possible. Dans le coin, a rebondi et le gamin a dû tomber dessus. Ce n’est un secret pour personne que la position sur le terrain est importante pour nous et Hudson a connu son meilleur match.

Match de deuxième ronde de classe 7A, Moline à Willowbrook. Riley Fuller (4) de Moline monte au milieu lors du deuxième tour de la classe 7A entre Moline à Willowbrook. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Moline, Yorkville le met sur la ligne

Ce n’est un secret pour personne que la force de Yorkville commence défensivement à l’avant. Une grande et talentueuse ligne défensive de la recrue de l’État du Colorado Andrew Laurich, du Wyoming Jake Davies, Andrew Zook et Amani Kortie est l’une des meilleures du moment.

Qui se présente pour un match formidable vendredi dans les tranchées.

Moline, senior-lourd des deux côtés du ballon, a quatre partants le long de la ligne offensive qui sont des partants de trois ans. Ils ouvrent la voie au démarreur universitaire de trois ans et au joueur universitaire de quatre ans Riley Fuller, qui a plus de 1 600 verges au sol et 24 touchés au total en neuf matchs cette saison. Fuller a parcouru plus de 200 verges lors de la victoire 21-13 de Moline au premier tour contre DeKalb.

Deux joueurs de ligne défensive sont partants depuis trois ans, tout comme le secondeur Christian Reyes. Le quart-arrière Grant Sibley a débuté les deux dernières saisons comme demi défensif et receveur éloigné.

“Du point de vue de la taille, de la taille et du poids, nous sommes un peu dépassés. Cette ligne D de Yorkville est la première chose qui s’est démarquée. Ils sont grands mais aussi fondamentalement sains », a déclaré l’entraîneur de Moline, Mike Morrissey. “Nous avons l’impression que notre O-line a été le catalyseur pour nous cette année. Nous avons la chance d’avoir des partants de trois ans qui ont ouvert la voie. Pour nous, il s’agit d’être bon fondamentalement, de comprendre les deux côtés du ballon sur la ligne.

Le programme Moline a connu une renaissance depuis que Morrissey a pris le relais en 2017. Moline n’avait remporté que trois matchs éliminatoires dans l’histoire du programme avant 2018. Les Maroons ont égalé cela avec trois victoires en séries éliminatoires depuis 2018, et l’année dernière a atteint le deuxième tour avec un étroit défaite contre Willowbrook.

Moline, champion de conférence du Western Big Six, n’a jamais atteint un quart de finale. La seule défaite des Maroons cette saison a été de 24-21 contre Benet lors de la semaine 2.

“Nous avons fait de grands progrès en tant que programme, nous avons essayé d’être plus compétitifs au niveau de l’État et dans notre conférence”, a déclaré Morrissey. “Notre première année, nous avons joué DeKalb après une demi-finale, nous avons joué Fenwick la semaine suivante, nous avons essayé de sortir de notre zone de confort dans les Quad Cities. La première année, nous avons joué au mont Carmel. Nous avions besoin de voir cela et de voir ce qui se passait.