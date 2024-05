Ben Affleck vu portant une alliance au milieu des rumeurs de mariage

Ben Affleck a été vu portant son alliance alors qu’il était en déplacement à Santa Monica, en Californie, le mardi 21 mai, au milieu d’informations selon lesquelles lui et Jennifer Lopez auraient des problèmes conjugaux.

Affleck, 51 ans, a été aperçu avec un groupe d’amis arborant un look décontracté comprenant un jean beige et une chemise boutonnée bleu marine. Son alliance était bien exposée sur sa main gauche.

Plus tôt dans la soirée, Affleck a dîné au restaurant italien haut de gamme Giorgio Baldi à Santa Monica.

Mardi également, Lopez, 54 ans, a foulé le tapis rouge en solo pour la première de son prochain film Atlas sur la Plaza Toreo Parque Central à Mexico. Pour cette occasion, Lopez portait une robe Chloé blanche angélique longue au sol avec des volants surdimensionnés et un décolleté plongeant.

Le morceau coulait sur ses bras et ses mains, et il n’était pas clair si elle portait son alliance.

Ben Affleck vu portant une alliance à Santa Monica, en Californie, le mardi 21 mai.

LAGOSSIPTV / FOND



Ce n’était pas le premier événement auquel Lopez assistait seule, car elle et Affleck font face à des spéculations selon lesquelles leur mariage est en difficulté. Le lundi 20 mai, Lopez est sorti en solo pour la première du film de science-fiction Netflix au Théâtre égyptien d’Hollywood.

Affleck n’était pas présent car il tournait son propre projet – Le comptable 2.

Jennifer Lopez assiste à la première d’Atlas à Mexico le mardi 21 mai 2024.

Hector Vivas/Getty



On dit que les choses sont difficiles entre Lopez et Affleck, qui se sont mariés en 2022 après avoir ravivé leur romance du début des années 2000.

Une source a déclaré mardi à PEOPLE que leur mariage « n’est pas au meilleur endroit pour le moment ».

Une source musicale a ajouté que Lopez et Affleck, qui vivent à quelques kilomètres l’un de l’autre, ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

« Elle aime ouvrir son cœur à ses fans et au monde. Il est plus introspectif et privé. Cela a été difficile au quotidien.

Pourtant, une source cinématographique a noté : « Il a toujours été impressionné par la façon dont elle travaille si dur et a obtenu autant de succès. Mais l’ouverture et la promotion ne sont pas sa voie.»