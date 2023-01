Ben Affleck travaille par quart chez Dunkin ‘Donuts et JLo s’arrête: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Patriot Pics / BACKGRID

Ce n’est pas un secret que Fille disparue Star Ben Affleck, 50 ans, adore Dunkin’ Donuts, après tout, on le voit souvent avec les délicieux cafés de la chaîne à la main. Et le 10 janvier, Ben a poussé son amour pour le café un peu plus loin en travaillant un bref quart de travail dans un Dunkin’ local à Boston ! L’acteur primé a surpris les clients en prenant leurs commandes en uniforme complet et sa femme, Jennifer Lopez53 ans, s’est assuré de s’arrêter et de prendre également son café au lait du matin !

Alors qu’il travaillait pour son premier quart de Dunkin’, le quinquagénaire a porté l’uniforme de l’entreprise, qui comprenait un chapeau Dunkin’ et un t-shirt noir avec le slogan de la chaîne : “American Runs On Dunkin'”. Ben a complété l’uniforme avec un casque afin de s’assurer qu’il pouvait prendre la commande des clients via le service au volant. Pendant qu’il travaillait, JLo est arrivé dans un SUV Lincoln blanc pour se faire servir des beignets frais par son mari !

Un fan local de Boston s’est arrêté à la chaîne pour prendre sa dose matinale habituelle lorsqu’il a été surpris par le Batman contre Superman acteur à la fenêtre du drive-up. Le fan s’est rendu sur Instagram pour documenter le moment starstruck ce même jour. “Merci @benaffleck @jlo pour mon café ce matin ! @dunkin #coffee #benaffleck #boston #medfordmass », ont-ils légendé le cliché de Ben tenant son café glacé. De nombreuses personnes ont consulté la section des commentaires pour partager leurs réactions au beau gosse hollywoodien de Dunkin. “Il est tellement beau et il a vraiment l’air tellement bien. C’est génial », a écrit l’un des fans du fan. Un autre fan est intervenu et a écrit un message similaire : « Tellement cool ! . Il est le meilleur hahaha. Aimez-le.

Plus tard, un compte de fan de JLo a republié une vidéo du chanteur “Let’s Get Loud” à l’intérieur du magasin Dunkin’ avec Ben. Dans le clip, on pouvait entendre le père de trois enfants dire que la prochaine fois, il voulait améliorer sa vitesse. “Écoutez, quand je reviendrai ici, je ne veux pas être à la 16e place”, a-t-il commencé. “Ce est tellement cool. Merci les gars.” JLo a ri de la blague de son homme et a siroté son café glacé tout en câlinant Ben alors qu’ils s’éloignaient du personnel. En visitant le restaurant fast-food, Jennifer avait l’air confortable, mais chic, dans une doudoune blanche surdimensionnée et un haut à col roulé. TMZ a rapporté que le rare changement de Ben à Dunkin ‘pourrait éventuellement être en préparation d’une publicité pour le Super Bowl, cependant, rien d’officiel n’a été publié par la société ou l’équipe de Ben au moment de la publication.

La beauté blonde et la matinée de son amour à la chaîne de café surviennent six mois après que le duo s’est officiellement marié à Las Vegas. Plus tard, en août 2022, le couple a organisé une somptueuse cérémonie de mariage dans le domaine de Ben en Géorgie avec sa famille et ses amis. Les noces de Bennifer 2.0 ont notamment eu lieu 20 ans après leurs premiers fiançailles. Avant de se remettre ensemble, JLo était fiancé à une ancienne star du baseball Alexandre Rodriguez47 ans, alors que Ben traversait un divorce avec son ex, l’actrice Jennifer Garnier50 ans, en 2018. Comme vous le savez, JLo était également marié à la chanteuse Marc Anthony54 ans, de 2004 à 2014.

