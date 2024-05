Ben Affleck sort dîner en solo au milieu des rumeurs de séparation de Jennifer Lopez

Ben Affleckfête d’un seul.

Au milieu des rumeurs de rupture entourant le Chasse de bonne volonté star et sa femme Jennifer LopezBen a été vu en train de voler en solo chez Giorgio Baldi à Santa Monica, en Californie, le 21 mai.

Alors que Jennifer est actuellement à Mexico pour promouvoir son nouveau film Atlasl’homme de 51 ans est resté aux États-Unis et a dîné dans le luxueux restaurant italien.

Au cours de la sortie, Ben a été vu enfilant son alliance, ainsi qu’une chemise boutonnée bleue avec un t-shirt blanc en dessous, un pantalon kaki et des bottes de combat marron.

Le Fille disparue La soirée de l’acteur a lieu au milieu d’informations selon lesquelles le couple vit actuellement séparé. Pourtant, Ben, qui partage des enfants Violet18, Séraphina15 et Samuel12 ans avec un ex Jennifer Garner-et le Les arnaqueurs La star a été photographiée portant ses alliances. Le couple a également profité d’une soirée ensemble pas plus tard que le 20 mai, lorsqu’ils ont été aperçus en train de sortir et d’entrer au BOA Steakhouse à West Hollywood.