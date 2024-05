Lorsque Ben Affleck et Jennifer Lopez ont ravivé leur romance en 2021 après plus de 15 ans de séparation, les fans se sont déchaînés.

Sur les réseaux sociaux, les gens se sont exclamés « Let’s Get Loud » en l’honneur du plus grand succès de salsa du chanteur latino alors que le couple réuni, qui s’est fréquenté pour la première fois entre 2002 et 2004, a été aperçu en train de s’embrasser en public.

Mais trois ans plus tard, il semble que des problèmes se préparent pour la romance de Ben « Celui qui s’est enfui », au milieu d’informations selon lesquelles l’acteur de Good Will Hunting a quitté le manoir de 60 millions de dollars du couple à Los Angeles, qui était leur domicile conjugal, « il y a des semaines ».

Et alors que les rumeurs tournent autour du couple, l’acteur a reçu la visite dans sa maison de location à Brentwood, Los Angeles, de son ex-femme, mère de ses trois enfants et amie Jennifer Garner. Le couple s’est séparé en 2018 après 10 ans de mariage, mais est resté proche alors qu’ils continuent de coparentalité avec leurs enfants Violet, 18 ans, Fin, 15 ans et Samuel, 12 ans.

Malgré les hauts et les bas de leur mariage et leur éventuelle séparation, Jennifer a décrit Ben comme « l’amour de ma vie », même après leur divorce. Comme les sources continuent de suggérer que le mariage de JLo et Ben est en péril ; les fans se demandent peut-être si l’autre Jen est vraiment « celle qui s’est enfuie » pour l’acteur.

Alors que Jennifer Garner intervient à nouveau pour aider Ben Affleck en cas de besoin, FEMAIL revient sur la façon dont leur relation s’est épanouie et les deux hommes ont continué à se montrer une profonde affection l’un pour l’autre même après leur divorce. Sur la photo en train de regarder les Red Sox de Boston lors de leur première apparition publique en couple, en 2005.

Ben et Jennifer se sont mariés en 2005 après s’être rencontrés sur le tournage de Pearl Harbor cinq ans plus tôt. Au moment de leur rencontre, Jennifer était déjà mariée à Scott Foley.

En 2002, les acteurs se sont retrouvés lorsqu’ils ont joué ensemble dans Daredevil. Ben a déclaré à Playboy qu’il était « tombé amoureux » de Jennifer pendant le tournage de Daredevil – mais quelques mois après sa sortie, il a posé la question à JLo.

L’année suivante, alors que Jennifer était encore mariée et que Ben était toujours fiancé, le couple s’est retrouvé à nouveau lors de leur apparition dans Dinner for Five, un talk-show où des célébrités se réunissent pour manger, boire et discuter.

Jennifer et Ben partagent trois enfants ensemble, Violet (à gauche), Fin (au centre) et Samuel (à droite). Ils ont continué à coparentalité des enfants depuis leur séparation

Le couple reste proche malgré leur divorce finalisé en 2018 et Ben a déjà exprimé ses « regrets » pour la séparation.

Bien qu’elle ne soit plus ensemble, Jennifer a joué un rôle déterminant dans la mise en cure de désintoxication de Ben en 2018 et l’a même conduit à l’établissement où il a été traité pour alcoolisme.

L’un des membres de l’équipe de production de la série, Jesse David Fox, a affirmé dans un Vautour éditorial selon lequel il a vu Jennifer « tomber amoureuse » de Ben pendant le tournage du talk-show.

Il se souvient avoir vu l’actrice d’Elektra rire avec Ben tout en souriant et en écoutant attentivement quand il parlait. Peu de temps après la diffusion de l’épisode, Jennifer et Sean Foley ont annoncé leur divorce. Et peu d’un an plus tard, Ben et JLo ont annulé leurs fiançailles.

Finalement, en octobre 2004, Jennifer et Ben ont rendu public leur romance lors d’un match des Red Sox de Boston. Il est vite devenu évident que le couple, bien qu’il appartienne à la royauté d’Hollywood, aimait garder leur relation secrète, et même leur mariage était une petite cérémonie privée avec seulement deux personnes invitées.

Au cours des 10 années suivantes, le couple a eu trois enfants et a constamment parlé de l’autre en public – Ben consacrant une partie de son discours gagnant des Golden Globes du meilleur réalisateur à son épouse d’alors.

Alors qu’il recevait le prix pour son film Argo, il a déclaré : « Je t’adore, je t’aime ». Tu es mon tout.’

L’ancien couple reste proche et Jennifer a décrit Ben comme « l’amour de sa vie », même après avoir annoncé leur séparation. Photographié en train de s’étreindre à Florence, en Italie.

Cependant, en 2015, le couple a annoncé qu’ils divorçaient, quelques semaines seulement après que US Weekly ait rapporté que Ben avait emmené la nounou de la famille, Christine Ouzounian, à Las Vegas et cité des sources anonymes affirmant que les deux hommes sortaient ensemble. (Les représentants de Ben ont vigoureusement nié ces informations).

Dans la déclaration annonçant leur séparation, le couple a déclaré: « Nous allons de l’avant avec amour et amitié l’un pour l’autre et avec un engagement à coparentalité de nos enfants dont nous demandons que la vie privée soit respectée pendant cette période difficile. »

Et depuis qu’ils se sont séparés, les deux hommes sont restés fidèles à leur déclaration ; ne jamais dire du mal de l’autre en public, assister ensemble à des événements dans les écoles de leurs enfants et être là pour l’autre lorsque les temps sont durs.

S’adressant à l’émission Today en 2016, Jennifer a expliqué comment elle et les enfants s’étaient envolés pour Londres pour être avec Ben pendant le tournage de Justice League.

Elle a déclaré: « Lui et moi sommes de grands amis, et nous y sommes tous allés en masse. »

Ben a dédié une partie de son discours gagnant aux Golden Globes 2013 à sa femme après avoir remporté le prix du meilleur réalisateur pour Argo.

La même année, elle révélait comment l’ancien couple s’était à nouveau réuni pour célébrer l’anniversaire de Samuel.

« Nous nous sommes tous habillés, je me suis déguisée en ninja et Ben s’est déguisé en Batman pour Sam, ce qui a été le meilleur moment pour un père de l’histoire », avait-elle déclaré à Extra à l’époque.

Mais peut-être que la compassion et l’affection de Jennifer pour son ex-mari ont été mieux démontrées lors de la bataille de Ben contre la dépendance à l’alcool.

Après avoir entrepris un premier séjour en cure de désintoxication en 2001, il est également retourné dans les cliniques en 2017 et 2018.

Lorsqu’il a terminé son traitement en 2017, Ben a publié une déclaration confirmant qu’il avait suivi une cure de désintoxication dans laquelle il remerciait Jennifer d’être restée à ses côtés.

« J’ai la chance d’avoir l’amour de ma famille et de mes amis, y compris de ma coparentale, Jen, qui m’a soutenu et a pris soin de nos enfants pendant que j’accomplissais le travail que je m’étais fixé », a-t-il écrit.

Son dernier séjour en cure de désintoxication a été provoqué par Jennifer et leurs trois enfants, qui se sont présentés chez lui avec un entraîneur sobre après une folle soirée avec un mannequin de Playboy après sa séparation d’avec sa petite amie productrice de télévision.

Sur la photo : Jennifer Garner et Ben Affleck à l’after-party des Oscars de Vanity Fair en 2014

Ben semblait ému alors qu’il quittait sa maison dans une voiture conduite par Jennifer. L’acteur serait arrivé au centre de réadaptation The Canyon, à Malibu, le même soir.

À l’époque, Ben aurait été hors du wagon depuis « un moment » et savait qu’il avait besoin d’aide avant que Jennifer n’intervienne et « lui lise l’acte anti-émeute », selon Radars en ligne.

« Elle ne veut pas que ses enfants grandissent sans papa », a déclaré une source, ajoutant qu’elle lui avait dit d’arrêter d’agir « égoïste et enfantin ».

« Elle pense qu’il doit commencer à se comporter davantage comme un père et moins comme un enfant. »

Une fois son séjour terminé, Ben a publié une autre déclaration dans laquelle il a remercié ses proches, dont Jennifer, pour leur soutien.

« Le soutien que j’ai reçu de ma famille, de mes collègues et de mes fans compte plus pour moi que je ne peux le dire », a-t-il écrit.

Alors que Jennifer et Ben continuent d’être coparentaux et de rester dans la vie de l’autre, tous deux ont exprimé leur affection l’un pour l’autre.

En 2020, Ben a déclaré au New York Times: ‘Le plus grand regret de ma vie est ce divorce.’

Pendant ce temps, Jen a continué de rendre hommage en public au père de ses enfants. En 2018, quelques mois seulement avant d’emmener Ben en cure de désintoxication, l’actrice lui a dédié une publication Instagram pour la fête des pères.

« Nos enfants ont la chance d’avoir un père qui les regarde comme vous les regardez et qui les aime comme vous les aimez », a-t-elle écrit.

Et maintenant, au milieu des craintes que Ben risque de tomber à nouveau du wagon, Jennifer est de nouveau intervenue pour essayer d’aider, suggèrent les rapports.

Des initiés ont déclaré à Dailymail.com que Jennifer n’aidait pas seulement son ex-mari ; mais aussi sa nouvelle épouse J Lo au milieu des informations selon lesquelles leur mariage est sur un « terrain fragile ».

Des sources ont affirmé que Lopez s’était tournée vers Garner pour obtenir de l’aide, car elle était l’une des rares personnes à pouvoir pleinement comprendre sa situation difficile actuelle.

« JLo s’est confiée à Jen parce qu’elle sait qu’elle est l’une des seules personnes au monde à comprendre ce qu’elle traverse », a déclaré la source en exclusivité à DailyMail.com.

Des rumeurs circulent autour de J Lo et Ben Affleck depuis plusieurs semaines au milieu d’informations selon lesquelles il aurait quitté leur domicile conjugal et vivrait dans une location (couple photographié ensemble en décembre)

« Elle a elle-même vécu cela avec le même homme et, même si les circonstances étaient assez différentes, il s’agit toujours du même homme et ils ont tous deux été confrontés aux mêmes problèmes. »

Garner a été vu dimanche s’arrêtant dans l’allée du manoir d’Affleck à Brentwood, quelques heures seulement après que les ex se soient rencontrés pour le match de basket de leur fils Samuel à Santa Monica.

La source a expliqué que Garner, qui sort actuellement avec l’homme d’affaires John Miller, veut aider à sauver leur jeune mariage car elle apprécie la force stabilisatrice que Lopez peut être dans la vie de son ex-mari.

« Jen ne veut pas que Ben mette fin à ce mariage parce qu’elle se soucie vraiment de JLo », a déclaré la source. « Elle est allée chez lui pour lui en parler et pour essayer de les garder ensemble.

Jen a dit à plusieurs reprises à JLo à quel point elle était appréciée dans toute leur vie. Elle est l’une des seules femmes qui peuvent joindre Ben et l’empêcher de plonger dans le grand bain de sa dépendance.

Les rumeurs d’une séparation imminente ont entouré le couple depuis plusieurs semaines après que les fans ont remarqué qu’ils n’avaient pas été vus ensemble en public depuis 47 jours et que Ben n’avait pas accompagné sa femme au Met Gala.

Bien que le couple soit sorti ensemble à Los Angeles la semaine dernière, cette comparution commune n’a pas dissipé les spéculations sur l’état de leur mariage.

« JLo et Ben essaient de faire en sorte que cela fonctionne de toutes leurs forces et Jen est définitivement une pom-pom girl pour eux. Les enfants de Jen et Ben aiment JLo comme une seconde maman et cela les dévasterait que cela se termine », a ajouté la source.

« Il y a tellement de raisons pour lesquelles ils devraient y mettre fin et très peu de raisons pour y mettre fin. »