Ben Affleck s’est endormi sur un bateau pendant sa lune de miel avec JLo et est devenu un mème instantané

Ben Affleck a fait une petite sieste sur un yacht lors de sa lune de miel avec Jennifer Lopez et est devenu un mème instantané sur Internet. Encore. Les fans de l’acteur ne pourraient pas être plus heureux pour lui et sont heureux qu’il rattrape un bon vieux repos. Le couple qui s’est marié lors d’une cérémonie intime est parti en voyage en France et la photo a été cliquée alors qu’ils étaient en croisière sur la Seine à Paris.

Ben n’est pas étranger à être transformé en mème. Plus tôt, il a parlé des mèmes “Sad Affleck” qui sont sortis d’une conférence de presse. Il a déclaré au Los Angeles Times qu’il trouvait les mèmes drôles personnellement, mais ce n’était pas la même chose en ce qui concerne la façon dont ils affectaient ses enfants.

« Je veux dire, il n’y a personne qui n’ait pas ressenti ça lors d’un junket. Mais ensuite, mes enfants le voient et je pense: “Oh, vont-ils penser que leur père est fondamentalement triste ou qu’ils doivent s’inquiéter pour moi?” », A-t-il déclaré. Il a également expliqué comment il avait cessé de se soucier de la perception que le public avait de lui. Heureusement, cette fois le contexte est beaucoup plus gai.

l’imagerie que ben affleck nous a donnée au fil des ans. si évocateur pic.twitter.com/M01ulfOwpv – Lauren Puckett-Pope (@laurpuckett) 23 juillet 2022

Je ne peux pas croire combien de nouvelles photos de Ben Affleck Existential Exhaustion nous recevons cette semaine. Béni. pic.twitter.com/xuDJ27unf3 — ( …) (@EmmaTolkin) 26 juillet 2022

Ben Affleck après avoir regardé Midman 2022. pic.twitter.com/ihThz9gJ77 — DAHIYA #IStandWithRayFisher (@DahiyaKnight) 24 juillet 2022

Ambiance : Ben Affleck pic.twitter.com/8sIvrb2xKi — Kellakiara (@Kellakiara) 24 juillet 2022

Mentalement je dors sur un bateau avec Ben Affleck pic.twitter.com/olBkHpOGJO – Brûleur Elaine Benes (@ungracefulg) 25 juillet 2022

Homme chauve-souris*** Toutes les images par moi. ☺️ pic.twitter.com/o0QVcE07v5 —Ronaldo Spettacolare (@Spettacomedy) 25 juillet 2022

Bennifer est parti pour la Ville Lumière et ils ont été rejoints par des jumeaux de 14 ans, Emme et Maxwell, ainsi que les filles d’Affleck, Violet, 16 ans, et Seraphina, 13 ans. Le portail de divertissement ET a également confirmé qu’il s’agissait plus d’un voyage que une lune de miel.

Plus tôt la semaine dernière, le couple a été aperçu en train d’explorer Paris alors qu’il se préparait à célébrer le 53e anniversaire de Lopez dimanche. Lopez et Affleck se sont tenus la main alors qu’ils se promenaient dans le musée du Louvre et ont passé du temps dans un restaurant voisin.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici