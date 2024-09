Photo : Ben Affleck « se sent coupable » après le divorce de Jennifer Lopez : source

Selon certaines informations, Ben Affleck vit dans le déni alors que son mariage avec Jennifer Lopez touche à sa fin.

Comme les fans le savent, le multi-interprète a confirmé les rumeurs de divorce de Ben Affleck après avoir déposé une demande de divorce le mois dernier.

Suite à cette confirmation, plusieurs rapports ont émergé, affirmant que Ben Affleck serait plus heureux que jamais de se séparer de la « contrôlante » Jennifer Lopez. Il a également été établi que Jennifer Lopez envisagerait d’embarrasser l’acteur en dévoilant leurs secrets intimes.

Ces rumeurs ont cependant été dissipées lorsque Ben et Jennifer se sont retrouvés à l’hôtel Beverly Hills samedi dernier. Le duo s’est apparemment croisé pour le bien de leurs enfants, Samuel, 12 ans, et Seraphina, 15 ans, et des jumeaux de Jennifer, Max et Emme, 16 ans.

Maintenant, une source partagée avec En contact chaque semaine« Ben peut paraître heureux et joyeux. »

« Et il l’est, pour la plupart, mais il a certainement ses moments de déprime », a également expliqué la source.

Ils ont conclu en disant : « Bien qu’il ait été soulagé d’avoir échappé à ce mariage, le divorce a eu des conséquences néfastes sur lui. Sa réputation a pris un sérieux coup et il est aux prises avec un profond sentiment de culpabilité. »