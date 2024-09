Ben Affleck se dévoile après avoir manqué la première de « Unstoppable » en raison de sa séparation avec JLO

Ben Affleck a profité d’une sortie avec ses enfants au milieu du drame du divorce en cours avec Jennifer Lopez.

Selon Page six, le Air Le réalisateur et acteur a été aperçu marchant librement dans les rues de Los Angeles, avec ses enfants Seraphina et Samuel Affleck pour déjeuner le 6 septembre 2024, à Los Angeles.

L’acteur hollywoodien Affleck a été photographié dans une tenue décontractée lors de sa récente apparition publique.

Il est important de noter que la sortie de l’acteur est survenue après avoir manqué la première de son film Inarrêtable mettant en vedette son ex-femme, qui a eu lieu au Festival international du film de Toronto (TIFF) au Canada.

De son côté, Lopez, 55 ans, a assisté en pleine effervescence à l’événement rempli de stars.

Le Épouse-moi L’actrice a fait la une des journaux en éblouissant dans une robe argentée étincelante de Tamara Ralph qu’elle a associée à la sandale en verre de Dolce & Gabbana.

Il est important de noter que l’apparition de Lopez au TIFF était sa première apparition publique majeure depuis que la chanteuse a demandé le divorce le 20 août 2024.