Ben Affleck révèle qu’il a fait face à des clients “agités” en train de filmer la publicité du Super Bowl de Dunkin

Les téléspectateurs ont adoré la publicité du Super Bowl Dunkin ‘Donuts de Ben Affleck, mais certains clients réels n’étaient pas aussi ravis.

Affleck a révélé qu’il existe des versions scénarisées et non scénarisées de l’annonce, qui présente l’acteur travaillant dans la fenêtre du service au volant d’un Medford, Massachusetts, Dunkin ‘Donuts.

La star de “Good Will Hunting” a déclaré au Wall Street Journal que certaines des interactions non scénarisées avaient amené des clients à critiquer son service “inepte”.

“C’est Boston, après tout, donc nous avions des gens plutôt grossiers et agités qui étaient prêts à exprimer leur mécontentement de manière colorée, et je fais toujours pression pour inclure les plus intéressants d’entre eux dans certains des lieux sociaux les plus énervés”, il a dit à la sortie.

Bien que ces extraits n’aient pas encore été rendus publics, Dunkin’ a partagé certains des plus propres sur sa page YouTube.

Les clients de la vidéo semblent confus puis ravis lorsqu’ils aperçoivent Affleck derrière la fenêtre alors qu’il a du mal à suivre et à prendre les commandes.

“Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît d’utiliser cet appareil”, dit-il dans le clip, en mettant un accent bostonien plus épais que d’habitude. Affleck joue également avec un client, lui disant qu’il n’y a plus de café et de beignets, et qu’il ne leur reste que de l’eau.

Les prises se terminent par Affleck reconnaissant: “Je ne suis pas votre technicien typique de Dunkin, ils sont généralement beaucoup plus intelligents.”

BEN AFFLECK PROVOQUE LA FRÉNÉSIE DES MÉDIAS SOCIAUX EN SERVANT DES BEIGNETS DUNKIN AUX CLIENTS ET POMPIERS : “VIVRE LE RÊVE”

L’acteur oscarisé est bien connu pour son amour pour Dunkin’ Donuts, souvent repéré sur des photos de paparazzi portant du café de la chaîne.

Affleck a été approché pour être dans la publicité de l’entreprise et, selon le Wall Street Journal, ils voulaient initialement qu’il visite la salle de conférence de l’entreprise. Il a proposé l’idée du drive-in et a fini par diriger le produit fini.

La superstar Jennifer Lopez, qui se trouve être la femme d’Affleck, a également fait une apparition dans la publicité diffusée pendant le Super Bowl.

La star et réalisateur d'”Argo” a fait une autre apparition lors du grand match, dans une publicité pour son nouveau film avec Matt Damon intitulé “Air”.

“Air” raconte la véritable histoire du partenariat lucratif et historique de Nike avec Michael Jordan.

Affleck, qui a également réalisé, incarne Phil Knight, PDG de Nike, et Damon incarne Sonny Vaccaro, un cadre de la division basket-ball de Nike qui décide de recruter Jordan pour l’accord qui changera sa vie.

Le film est produit par Artists Equity, la nouvelle société de production d’Affleck, Damon et Gerry Cardinale. Cardinale est le fondateur et associé directeur de la société d’investissement RedBird Capital Partners. Leur entreprise a également produit la publicité Dunkin’ Donuts.

“Air” sortira en salles le 5 avril avant d’être diffusé sur Amazon Prime.