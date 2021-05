Ben Affleck rend visite à l’ex-amante Jennifer Lopez après sa rupture avec Alex Rodriguez

Ben Affleck a été aperçu vendredi en visite chez Jennifer Lopez à Los Angeles. Selon le magazine People, une source qui connaît l’acteur oscarisé de 48 ans et JLo tous les deux, a déclaré au journal: « Ils sont amis. Ils ont toujours été amis et ils se sont vus au fil des ans. »

Affleck et la chanteuse de 51 ans se sont fiancés en 2002 et ont fait les gros titres comme ‘Bennifer‘pendant leurs années ensemble. Les deux ont même co-présenté dans les films fille de Jersey et Gigli. Ils ont retardé leur mariage en 2003 quelques jours seulement avant d’être prêts à marcher dans l’allée. Les deux se sont officiellement séparés en janvier 2004.

Bien que les informations sur leur amitié après la scission puissent choquer les fans, les deux n’ont eu que des commentaires bénéfiques l’un pour l’autre ces derniers temps.

À un moment où Lopez a été présenté sur le devant du numéro de beauté de mai d’InStyle, Affleck faisait partie des stars rencontrées pour la pièce où il a applaudi le Les arnaqueurs professionnalisme de l’acteur.

« Je pensais avoir une bonne éthique de travail, mais j’étais complètement émerveillée et époustouflée par ce qu’elle s’était engagée à faire jour après jour, le sérieux avec lequel elle a pris son travail, la façon calme et dévouée avec laquelle elle a accompli son travail objectifs, et ensuite comment elle reviendrait et redoublerait d’efforts », a déclaré Affleck au magazine.

Il a poursuivi: « Elle reste, jusqu’à aujourd’hui, la personne la plus diligente que j’ai rencontrée ici. Elle a l’incroyable capacité, cependant, elle s’est également attachée à son succès, et je suis tellement heureux pour elle. qu’elle semble, enfin, obtenir le crédit qu’elle mérite. «

Comme rapporté par le magazine People, les ex ont également examiné leur relation auparavant, Affleck discutant du fait que la considération des médias à propos de leur relation était indûment négative envers Lopez lors du podcast The Hollywood Reporter’s Awards Chatter.

«Les gens étaient tellement méchants à propos de son sexiste, raciste. La merde laide et vicieuse a été écrite à son sujet de telle sorte que si vous l’écriviez maintenant, vous seriez littéralement renvoyé pour avoir dit ces choses que vous avez dites. Affleck a déclaré lors du podcast. « Maintenant, c’est comme si, elle est admirée et respectée pour le travail qu’elle a fait, d’où elle vient, ce qu’elle a accompli aussi bien qu’elle devrait être! »

« Je dirais que vous avez une meilleure chance, venant du Bronx, de finir comme [Justice Sonia] Sotomayor à la Cour suprême que toi d’avoir la carrière de Jennifer Lopez et d’être qui elle est à 50 ans aujourd’hui », a-t-il ajouté.

En mars 2016, Lopez a déclaré au magazine People qu’elle et la star de Gone Girl « n’avaient pas essayé d’avoir une relation publique ».

« Nous étions juste ensemble à la naissance des tabloïds et c’était comme » Oh mon Dieu « . C’était juste beaucoup de pression. » Quand elle a rencontré l’acteur pour la première fois, « je me sentais comme … ‘D’accord, ça y est », a poursuivi la chanteuse de’ Love Don’t Cost a Thing ‘. « [But] Parfois, j’ai l’impression que ce que vous pensez que les gens sont et comment vous les voyez quand vous les aimez est différent de ce qu’ils révèlent plus tard. «

Concernant leur rupture en 2004, Lopez a déclaré: « Je pense que c’est quelque chose de différent dans le temps, qui peut dire avec certitude ce qui aurait pu arriver, cependant, il y avait un véritable amour là-bas. »