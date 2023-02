Ben Affleck qui s’ennuie douloureusement aux Grammys est maintenant un mème

Imaginez-vous assis au premier rang au Grammy Awards, la plus grande soirée musicale de l’année. Bien sûr, c’est pas les Oscars, mais vous seriez entouré de célébrités habillées à la perfection et au son de la musique de certains des meilleurs de l’industrie. Ou peut-être que toute l’expérience serait aussi douloureuse que d’avoir un canal radiculaire. Ben Affleck a assisté aux Grammys de dimanche avec sa femme Jennifer Lopez, et a été capturé lors de l’émission en direct avec un air misérable, créant un instant Triste Affleck mème.

“Ben Affleck est tous les introvertis partout”, a écrit une personne sur Twitter. “Vous pouvez voir ses batteries se vider en temps réel. L’homme est déjà à 23 %.”

Un autre a écrit : “Ben apporte la même énergie aux Grammys qu’un jeune de 15 ans apporte quand il va n’importe où avec ses parents.”

L’image la plus célèbre de la douleur d’Affleck est venue lors d’une performance de Stevie Wonder, et cela n’avait aucun sens pour le public.

“Ben Affleck préférerait être n’importe où ailleurs qu’au premier rang des #Grammys2023 en train de regarder Stevie Wonder écraser Higher Ground”, a écrit une personne.

Certaines personnes ont lié le regard d’Affleck à leur propre vie. Une personne a écrit: “Canaliser Ben Affleck lorsque le patron appelle pour une réunion vendredi soir.”

Un autre a écrit : “Ben Affleck aux Grammys, c’est moi chaque fois que je dois participer à un appel Zoom.”

Mais d’autres ont défendu l’expression faciale d’Affleck, notant que l’acteur a été franc à propos de ses luttes de vie.

“Ben a l’air d’être sensible au bruit”, a écrit une personne. “De plus, c’est un alcoolique en convalescence et il y a de l’alcool partout. Reste fort Ben ! Je sais qu’il se passe beaucoup de choses.”