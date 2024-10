Ben Affleck prêt à « recommencer à sortir ensemble » après la séparation de Jennifer Lopez

Ben Affleck serait prêt à passer à autre chose après la séparation de Jennifer Lopez.

Le divorce de l’ancien couple, déposé en août après des mois de séparation, est toujours en cours de finalisation.

Des initiés ont récemment déclaré Courrier quotidien que l’acteur est maintenant prêt à sortir avec quelqu’un.

« Ben n’a pas abandonné les relations et se sent enfin prêt à aller de l’avant et à recommencer à sortir ensemble », a déclaré une source au média.

Ils ont ajouté : « Il ne va pas se lancer dans quelque chose de sérieux tant que le divorce n’est pas finalisé, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas sortir avec quelqu’un. »

De plus, une source a déclaré qu’Affleck, qui a déjà été confronté à des problèmes de dépendance, « veut seulement sortir avec quelqu’un qui est sobre ou en convalescence ».

« Ces deux dernières années ont été difficiles pour Ben et alors qu’il commence à guérir, une chose est très claire : son rétablissement passe avant tout. Il ne va pas mettre sa sobriété en péril », a déclaré une source.

Il a également été bouleversé par les nouvelles selon lesquelles des gens craignaient qu’il rechute au milieu de défis « difficiles ».

« Ben essaie d’éviter de lire les informations, mais cela l’a contrarié que les gens pensent qu’il a rechuté parce que ce n’était pas le cas. Comme tout alcoolique, Ben se réveille avec un seul objectif en tête. Rester sobre pour cette journée », a déclaré une source proche.