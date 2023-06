Ben Affleck pose torse nu dans le message de la fête des pères de Jennifer Lopez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jennifer Lopez a écrit un hommage spécial pour la fête des pères à son mari Ben Affleck le dimanche 18 juin. Le chanteur « On the Floor », 53 ans, a posté une photo torse nu du lauréat d’un Oscar, 50 ans, ainsi qu’un selfie d’eux deux alors qu’ils célébraient la fête des papas. « Daddy Appreciation Post », a-t-elle écrit sur Twitter. « Bonne fête des pères papa. »

Message d’appréciation de papa ✨ Bonne fête des pères papa Et bonne fête des pères à tous les papas incroyables là-bas !! Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais 🤍 pic.twitter.com/XOeAdyhgWv – jlo (@JLo) 19 juin 2023

Sur la photo torse nu, Ben a montré ses abdos et avait ses deux tatouages ​​​​sur l’épaule en plein écran. Dans le second, il s’est rapproché de J.Lo et a souri en prenant un selfie. Le Hustlers La star a également inclus un message d’amour pour la fête des pères pour tous ses fans. « Et bonne fête des pères à tous les papas incroyables !! Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais », a-t-elle écrit.

Outre le message de la fête des pères célébrant son mari et son beau-père à ses jumeaux, Jennifer a également publié un selfie avec son propre père David Lopez. « #Joyeuse fête des Pères. Je t’aime papa », a écrit l’actrice avec un emoji au cœur bleu.

Ben est papa de trois enfants avec son ex-femme Jennifer Garner, 51. Ils ont des filles Violet, 17, et Séraphine, 14 ans et fils Samuel, 10. Jennifer a des jumeaux de 15 ans Max et Emme qu’elle partage avec son ex Marc Anthony, 54. Ils sont devenus les beaux-parents des enfants de l’autre lorsqu’ils se sont mariés en juillet 2022. J.Lo a déclaré que ses enfants considéraient Ben comme une « figure paternelle » dans une interview en mai sur Aujourd’hui.

J.Lo n’a pas hésité à parler de l’incroyable papa qu’est Ben. Elle a expliqué à quel point il était merveilleux en tant que parent lors d’une apparition en mai sur La vue. « Ça me donne les larmes aux yeux. C’est franchement le meilleur papa que j’aie jamais vu. Il est tellement impliqué », a-t-elle déclaré. « C’est un gars tellement brillant de toute façon, et il a tellement appris dans tant de choses, et vous pouvez juste dire quand il a eu ses enfants, il a dû lire tous les livres et tout ce que vous pourriez éventuellement apprendre sur les enfants, et il l’applique. » Dans sa publication sur Instagram pour la fête des pères, Jennifer a également inclus un montage d’elle et de Ben avec un extrait audio de l’interview.

