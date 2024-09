Ben Affleck passe du temps avec ses enfants alors que Jennifer Lopez assiste à la première à Toronto

Ben Affleck a passé du temps à la maison avec ses enfants alors que son ex-femme Jennifer Lopez assistait à la première de leur nouveau film, Inarrêtableà Toronto.

Le vendredi 6 septembre, Affleck, 52 ans, est sorti avec deux de ses enfants – Samuel, 12 ans, et Seraphina, 15 ans. Sur les photos de la sortie, qui étaient obtenu par Page Sixle trio peut être vu en train de traîner ensemble à Los Angeles. Affleck portait un jean gris, un t-shirt blanc et des baskets violettes alors qu’il emmenait ses enfants déjeuner en ville.

Affleck partage Samuel et Seraphina – ainsi que leur fille aînée, Violet, 18 ans – avec son ex-femme Jennifer Garner.

Vendredi également, Affleck a été vu à Los Angeles, vêtu d’un costume et de lunettes de soleil, devant un bâtiment, apparemment en route pour le travail. Le même jour, Lopez, 55 ans, a foulé le tapis rouge pour l’avant-première de Inarrêtable au Festival international du film de Toronto. Ben Affleck a produit le film aux côtés de son ami et cofondateur de la société de production Matt Damon. Lopez joue dans ce film biographique sportif le rôle de la mère du personnage principal.

Le mois dernier, PEOPLE a rapporté que des sources avaient confirmé que Lopez et Damon, 53 ans, assisteraient à la première au Canada, tandis qu’Affleck n’y assisterait pas.

De gauche à droite : Bobby Cannavale, Jharrel Jerome, Jennifer Lopez, Don Cheadle et Matt Damon assistent à la première de « Unstoppable ».

Monica Schipper/Getty



Inarrêtable raconte l’histoire d’Anthony Robles, un lutteur né avec une jambe et qui a finalement remporté un championnat national de la NCAA. Le film met également en vedette Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Peña et Don Cheadle, et a été coproduit par Damon.

Lors de la première, Lopez portait une robe longue argentée éblouissante de Tamara Ralph, ainsi qu’une pochette métallique assortie de Judith Leiber, des talons compensés Dolce & Gabbana et des bijoux Hassanzadeh.

Une source a déclaré à PEOPLE samedi que Lopez et Damon avaient passé du temps ensemble et discuté pendant plus de 20 minutes lors de la soirée qui a suivi la première.

« Jen et Matt ont commencé à discuter et ont eu une longue et profonde conversation », a déclaré la source à PEOPLE, ajoutant que les deux ont ri et parlé plus sérieusement. Ils se sont également tenus la main pendant plusieurs minutes.

Ben Affleck et Jennifer Lopez en 2021.

Astrid Stawiarz/Getty



Lopez a demandé le divorce d’Affleck le 20 août et a fixé la date de leur séparation au 26 août, soit le deuxième anniversaire de leur mariage en Géorgie (bien que le couple se soit marié légalement à Las Vegas plus tôt cette année-là). Les ex ont passé la majeure partie de l’été séparés, au milieu des spéculations sur leur relation.

Lopez a été photographiée en public pour la première fois depuis sa demande de divorce alors qu’elle assistait à un événement à Beverly Hills le 30 août.

Une source avait précédemment déclaré à PEOPLE que le Atlas La star « se porte aussi bien qu’elle le peut » et « semble soulagée » après avoir déposé son dossier.

« Elle ne voulait pas divorcer. Elle voulait régler les choses », a déclaré la source.

Une source a également déclaré à PEOPLE qu’Affleck « se portait bien et était très concentré » après le dépôt de la demande de divorce.