Ben Affleck n’est pas satisfait du style de vie de Jennifer Lopez au milieu des rumeurs de divorce

Ben Affleck et Jennifer Lopez ne sont pas sur la même longueur d’onde : Source

Ben Affleck n’est pas satisfait du style de vie de Jennifer Lopez et ils sont la plupart du temps sur des pages différentes.

Une source s’est répandue à NOUS HEBDOMADAIREBen « n’est pas d’accord avec le style de vie de Jennifer et se sent épuisé par leur relation ».

« Il a été examiné », a poursuivi une source proche, affirmant que les étoiles se trouvent la plupart du temps sur « deux pages complètement différentes ».

La source a déclaré au média que Jennifer « avait commencé à intensifier ses engagements professionnels et à préparer sa tournée ».

« Elle est très concentrée sur son travail et se dépasse », a partagé un initié en faisant référence à elleC’est moi… maintenant c’est toir, qui débutera le 26 juin.

Une autre source a révélé qu’il est devenu « de plus en plus difficile pour les époux de communiquer efficacement, et de petits malentendus se sont transformés en disputes importantes ».

« Ils ont des approches fondamentalement différentes du conflit », a expliqué un initié.

La source a expliqué que Ben et Jennifer « ont une carrière exigeante », alors qu’ils se trouvent souvent dans « des villes différentes », ce qui a également conduit à une « distance émotionnelle et physique entre eux ».

Plus récemment, Jennifer a été vue en train de faire la promotion de son film Netflix, Atlas, à Mexico et l’un des journalistes lui a posé des questions sur Ben.

Ce à quoi elle a répondu : « Vous savez mieux que ça. »

Pendant ce temps, Ben et Jennifer auraient vécu séparément ces dernières semaines, ce qui avait déclenché des spéculations sur le divorce.