Ben Affleck ne voudrait sortir qu’avec quelqu’un de sobre

Le divorce de Ben Affleck et Jennifer Lopez n’est pas encore réglé, mais l’acteur de 52 ans réfléchirait à ce à quoi pourrait ressembler sa prochaine relation. Il a une demande très spécifique qui lui tient à cœur et qui montre son engagement à rester en bonne santé pour lui et ses trois enfants, Violet, 18 ans, Fin, 15 ans et Samuel, 12 ans.

« Il veut seulement sortir avec quelqu’un qui est sobre ou en convalescence », a déclaré un Courrier quotidien a affirmé la source. « Ces deux dernières années ont été difficiles pour Ben et alors qu’il commence à guérir, une chose est très claire : son rétablissement passe avant tout. Il ne va pas mettre sa sobriété en danger. Sa sobriété était un sujet brûlant alors que sa rupture avec la superstar de 55 ans devenait évidente. Ses amis et sa famille auraient craint qu’il ne tombe du wagon.

Histoire connexe

Jenna Dewan a foulé le tapis rouge dans un blazer plongeant lors de son premier événement post-bébé et post-divorce



Ben Affleck et Jennifer Lopez lors de la première de « This Is Me… Now : A Love Story » qui s’est tenue au Dolby Theatre le 13 février 2024 à Los Angeles, Californie.

Michael Buckner/Variété via Getty Images

En mai, une source proche de Jennifer Garner avait souligné son désir pour Affleck de rester concentré sur sa sobriété. « Elle veut qu’il soit heureux et en bonne santé pour qu’il puisse être le meilleur père possible », ont-ils déclaré. Personnes. Garner a également donné un vote de confiance à Lopez à l’époque parce qu’elle « aime ça ». [Lopez] mène une vie saine et soutient la sobriété de Ben. Jen veut ça pour Ben. Même si le mariage ne s’est pas rétabli, Affleck semble être en bonne voie avec sa santé.

« Ben essaie d’éviter de lire les informations, mais cela l’a contrarié que les gens pensent qu’il a rechuté parce que ce n’était pas le cas », a déclaré le Courrier quotidien a déclaré la source. « Comme tout alcoolique, Ben se réveille avec un seul objectif en tête. Rester sobre ce jour-là. Le problème d’alcool d’Affleck a atteint son paroxysme en 1997.

«Je voulais juste arrêter. J’ai commencé à regretter certaines choses que j’avais faites quand j’étais ivre », a-t-il déclaré. Fox Nouvelles en 1998. «C’est drôle d’être odieux ou incontrôlable, mais ensuite c’est comme: ‘Je pense que j’ai blessé les sentiments de cette personne, ‘Je me suis ridiculisé’ ou ‘Je ne voulais pas embrasser cette fille.’ Je n’ai presque aucune inhibition, donc c’est dangereux pour moi. Il a commencé à se faire soigner en 2001, puis a suivi des séjours en cure de désintoxication en 2017 et 2018.

Il est logique qu’Affleck recherche quelqu’un partageant les mêmes idées en ce qui concerne sa relation avec l’alcool. Le Courrier quotidien un initié pense que La ville La star se sent « prête à aller de l’avant et à recommencer à sortir ensemble », et c’est pourquoi sa sobriété est dans son esprit. « Il ne va pas se lancer dans quelque chose de sérieux jusqu’à ce que le divorce soit finalisé, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas sortir avec quelqu’un », ont-ils ajouté. C’est un élément solide sur sa liste d’exigences en matière de rencontres, mais Affleck voudra peut-être aussi prendre un peu de temps avant de sortir à nouveau.

Histoire connexe

Jenna Dewan a foulé le tapis rouge dans un blazer plongeant lors de son premier événement post-bébé et post-divorce



Avant de partir, cliquez ici pour voir des célébrités qui ont lutté contre la dépendance à la drogue ou à l’alcool.