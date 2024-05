Ben Affleck montre son alliance alors qu’il se lie d’amitié avec son fils Samuel, 12 ans, lors d’une promenade ensoleillée à Brentwood… au milieu des rumeurs de séparation de Jennifer Lopez

Au milieu de ses problèmes conjugaux persistants, Ben Affleck profite de moments de qualité avec les hommes.

L’acteur oscarisé, 51 ans, portait toujours son alliance alors qu’il sortait se promener avec son fils de 12 ans, Samuel Garner, à Brentwood, en Californie, ce week-end.

Il a servi le style de papa dans un t-shirt gris éclair et un short de sport noir avec une paire de baskets Nike blanches old school avec des détails verts et orange.

Samuel l’a gardé tout aussi décontracté pour la sortie de quartier avec un t-shirt imprimé et un pantalon de pyjama en flanelle bleue.

Le préadolescent portait un frisbee pendant que lui et son père mâchaient de la glace dans une tasse à emporter.

Ben Affleck portait toujours son alliance alors qu’il sortait à Brentwood, en Californie, ce week-end, au milieu de rumeurs selon lesquelles son mariage avec Jennifer Lopez était en péril.

Il a été rejoint pour une promenade avec son fils Samuel Garner, âgé de 12 ans, et a servi le style de papa dans un t-shirt gris éclair et un short de sport noir.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Alors qu’Affleck se liait avec son fils, sa femme Jennifer Lopez, 54 ans, a profité de son Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’un de ses amis.

La chanteuse a partagé une photo avec deux de ses copines alors qu’elles se détendaient ensemble au bord de la piscine, Lopez étant chic dans un haut rayé rose et des lunettes roses assorties.

Malgré les récentes spéculations sur ses problèmes conjugaux, la star a affiché un sourire éclatant sur la photo.

La sortie père/fils d’Affleck intervient alors que Jennifer et lui vivent dans des maisons séparées depuis deux ans.

Alors que Lopez séjourne dans leur manoir de Bel Air d’une valeur de 60 millions de dollars, Affleck vit dans une maison de location mensuelle de 100 000 dollars située à quelques minutes en voiture de la maison de Brentwood de son ex-femme Jennifer Garner.

Lui et Garner, 52 ans, se sont mariés de 2005 à 2018 et ils partagent les enfants Violet, 18 ans, Fin, 15 ans et Samuel.

La star de la Justice League a été aperçue sans son alliance la semaine dernière, mais il portait à nouveau le groupe lorsqu’il est sorti vendredi.

Lopez portait également son alliance alors qu’elle sortait vendredi à Los Angeles.

Affleck a terminé le look avec une paire de baskets Nike blanches old school avec des détails verts et orange.

Samuel l’a gardé tout aussi décontracté pour la sortie de quartier avec un t-shirt imprimé et un pantalon de pyjama en flanelle bleue.

Le préadolescent portait un frisbee pendant que lui et son père mâchaient de la glace dans une tasse à emporter

Pendant qu’Affleck nouait des liens avec son fils, Lopez a profité de son Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à l’un de ses amis, alors qu’elle se détendait au bord de la piscine dans une tenue rose chic.

Des informations sur les problèmes conjugaux d’Affleck et Lopez ont commencé à circuler la semaine dernière après que le couple n’ait pas été vu ensemble depuis fin mars.

« Ben a déjà déménagé et ils devront probablement vendre la maison de leurs rêves qu’ils ont cherché pendant deux ans », a déclaré une source à In Touch.

« Ils ne cesseront jamais de s’aimer, mais elle ne peut pas le contrôler, et il ne peut pas la changer », a ajouté la source. « Cela n’aurait jamais pu durer. »

Bien que le couple ait finalement été aperçu en train de se réunir la semaine dernière au récital de l’école de Fin, il a sauté la première de son film Netflix Atlas lundi.

Après que l’actrice nominée aux Golden Globes ait interdit les questions sur leur mariage lors de la tournée de presse du film de science-fiction, elle a rejeté une question très directe.

La sortie père/fils d’Affleck intervient alors que des informations indiquent que lui et sa femme Jennifer vivent dans des maisons séparées depuis deux ans.

« Vous savez mieux que ça », a déclaré Lopez à un journaliste à Mexico.

Une source a déclaré à Page Six qu’Affleck avait « repris ses esprits » après s’être marié avec Lopez en juillet 2022.

« S’il existait un moyen de divorcer pour cause de folie passagère, il le ferait », a déclaré la source.

« Il a l’impression que les deux dernières années n’étaient qu’un rêve fiévreux, et il a repris ses esprits maintenant et comprend que cela ne fonctionnera tout simplement pas », ont-ils ajouté.