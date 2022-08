Ben Affleck, les préparatifs du mariage de Jennifer Lopez en cours : ce qu’il faut savoir sur le lieu, l’officiant et plus encore

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont sur le point de se marier à nouveau ce week-end lors d’une célébration extravagante de trois jours dans son vaste domaine de Riceboro, en Géorgie.

L’acteur de 50 ans et la chanteuse de 53 ans se sont mariés pour la première fois le mois dernier lors d’une cérémonie à minuit à la Little White Wedding Chapel à Las Vegas.

Maintenant, ils célèbrent avec une liaison élaborée – et les festivités de ce week-end marqueront le point culminant du voyage de 20 ans du couple vers l’autel.

Dans les images obtenues par Fox News Digital, des camions et des voitures de fête sont vus conduisant jeudi sur une route privée menant au vaste domaine d’Affleck en Géorgie.

Des membres du personnel ont également été vus en train de vérifier les pièces d’identité des chauffeurs à leur arrivée à la propriété.

Alors que le premier mariage d’Affleck et Lopez était une affaire intime à laquelle assistaient une poignée de personnes, dont trois de leurs enfants, leurs noces à venir seront une fête plus élaborée.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’extravagance de trois jours:

Le lieu

Affleck a initialement acheté son vaste domaine de Géorgie en 2003, alors qu’il sortait avec Lopez. L’acteur oscarisé a inscrit la propriété pour 8,9 millions de dollars en 2018, mais l’a retirée du marché en 2020 après qu’elle n’ait pas été vendue.

Le domaine, situé sur la réserve de l’île Hampton à environ une heure de Savannah, est composé de trois structures surplombant la rivière Newport.

Le manoir principal de style plantation comprend 6 000 pieds carrés d’espace de vie et comprend quatre chambres, des colonnes doriques de 25 pieds de haut et un porche enveloppant.

En plus de la maison principale, il y a un petit cottage pour se divertir et une maison d’hôtes de cinq chambres avec trois suites parentales.

Matt Damon, Jimmy Kimmel et Drea de Matteo seraient parmi les invités au mariage qui séjourneront dans la cabane de 10 000 pieds carrés, connue sous le nom de Oyster House, pendant le week-end.

L’officiant

L’entraîneur de la vie et ancien moine Jay Shetty officiera les noces du week-end d’Affleck et Lopez.

Le natif du Royaume-Uni et Lopez ont travaillé ensemble sur un épisode de la série YouTube “Couch Conversations” en janvier 2021. L’actrice est apparue sur le podcast Shetty’s On Purpose en mars 2021, rejoignant la longue liste de ses anciens invités célèbres qui comprend feu Kobe Bryant , Gwyneth Paltrow, Khloe Kardashian et Alicia Keys.

Lopez a ensuite demandé à Shetty d’officier quatre mariages lors de la tournée de presse pour sa comédie romantique de 2022 “Marry Me”. Shetty a une expérience antérieure en tant que célébrante de mariage de célébrités, ayant présidé les noces de Lily Collins et du réalisateur Charlie McDowell l’année dernière.

Fêtes de mariage

L’extravagance du week-end de mariage débutera par un dîner de répétition le vendredi soir tandis que la cérémonie principale aura lieu le samedi.

La fête se terminera par un barbecue le dimanche.

Fox News Digital a appris que pendant leur séjour, les participants auront potentiellement droit à des séances de yoga et profiteront d’un spectaculaire feu d’artifice.

Le week-end de mariage de trois jours a duré deux décennies pour le couple, car Affleck et Lopez devaient initialement marcher dans l’allée en septembre 2003, mais ont reporté leurs noces avec un préavis de quelques jours seulement. Le couple, surnommé “Bennifer”, a mis fin à ses fiançailles au début de 2004 après deux ans ensemble.

La star “Argo” a ensuite épousé Jennifer Garner, 50 ans, avec qui il partage les filles Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et son fils Samuel, 10 ans. Affleck et Garner se sont séparés en 2015 et ont finalisé leur divorce en 2018 après 13 ans de mariage. .

Lopez a épousé Marc Anthony, 53 ans, en 2004, mais les deux, parents de jumeaux de 14 ans, Max et Emme, ont divorcé en 2014.

Après que le hitmaker “On the Floor” ait mis fin à ses fiançailles avec Alex Rodriguez en mars 2021, elle et Affleck ont ​​ravivé leur romance. Lopez a annoncé que le couple s’était fiancé pour la deuxième fois en avril 2022.