Ben Affleck, le front uni de Jennifer Garner fait le buzz alors que J.Lo fait une entrée en solo au même événement | Hollywood

Ben Affleck et Jennifer Garner ont été aperçus ensemble lors d’un événement auquel son ex-épouse, Jennifer Lopez, était également présente. Les premiers sont arrivés avec leur fille Seraphina à l’événement dans le quartier de Brentwood à Los Angeles tandis que Lopez est venu séparément. Le chanteur a demandé le divorce en août après avoir passé tout l’été séparé. Ben Affleck et Jennifer Garner ont assisté à un événement ensemble, rejoints par l’ex-épouse d’Affleck, Jennifer Lopez. (AFP, @jlo/Instagram)

Affleck et Garner arrivent ensemble

C’était tout décontracté pour les stars et elles se sont habillées en conséquence, l’acteur d’Argo arborant un jean et un t-shirt graphique en détresse ainsi qu’une veste doublée en sherpa. Garner portait également un jean bleu à ourlet brut avec un manteau de fourrure noir tandis que leur fille optait pour un ensemble entièrement noir. Garner et Affleck partagent deux autres enfants, Violet, qui est actuellement à l’université de Yale et leur fils de 12 ans, Samuel.

Pendant ce temps, Lopez était présente à l’événement avec sa fille, Emma et quelques-uns de ses amis. Elle a apporté son look naturel à la fois décontracté et chic avec une combinaison ceinturée associée à des escarpins de couleur nude. Emma a associé un t-shirt graphique noir à un short noir ample. Elle a complété son look avec un sweat à capuche gris. Les deux groupes semblaient heureux et de bonne humeur alors qu’ils arrivaient souriants avec leurs entreprises respectives, comme le rapporte Page Six.

Le divorce d’Affleck et Lopez

Depuis leur divorce en août, il y a eu très peu de cas où Affleck et J.Lo ont interagi. Alors que Garner et Affleck discutaient en entrant, on ne sait pas si le chanteur de On The Floor et l’acteur de Batman ont eu une conversation. Les co-acteurs de Gigli n’avaient pas de contrat de mariage alors qu’ils partageaient beaucoup de projets, leur divorce est donc un peu compliqué. Laura Wasser, qui a également géré le divorce de 2018 entre Garner et Affleck, assure également la médiation du divorce entre ce dernier et Lopez, comme le rapporte TMZ.