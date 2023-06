Ben Affleck, la société de production de Matt Damon critique l’annonce de campagne de Donald Trump avec l’audio « Air »

Ben Affleck et Matt Damon aimeraient quitter la scène gauche de la campagne présidentielle de l’ancien président Trump.

Dans une déclaration donnée à Fox News Digital, un représentant d’Artists Equity, la société de production fondée par les deux natifs du Massachusetts, a condamné l’utilisation récente par Trump de l’audio de leur film « Air », qui raconte l’histoire du partenariat entre le grand basketteur Michael Jordan et Nike.

« Nous n’avions aucune connaissance préalable, n’avons pas consenti et n’approuvons ni n’approuvons aucune séquence ou audio de » Air « réutilisé par la campagne Trump en tant que publicité politique ou pour toute autre utilisation », commence le communiqué.

« Plus précisément en ce qui concerne tous les droits dont nous disposons en vertu de la loi américaine sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle, nous notifions expressément par la présente que dans le cas de toute utilisation de matériel d’Air par la campagne Trump où l’approbation ou le consentement est requis, nous faisons ne pas accorder un tel consentement. »

BEN AFFLECK RÉVÈLE LA GRANDE DEMANDE DE « AIR » DE MICHAEL JORDAN : « DOIT ÊTRE VIOLA DAVIS »

Un représentant du 45e président a envoyé à Fox News Digital un emoji « pendez-vous », en réponse à notre demande de commentaire.

Le message partageait également le lien de collecte de fonds de Trump.

La publicité commence par une séquence de Trump débarquant d’un hélicoptère, tandis que le personnage de Damon, Sonny Vaccaro, le dirigeant de Nike qui a signé avec Jordan son premier contrat avec une marque de baskets, déclare : « L’argent peut vous acheter presque tout. Il ne peut pas vous acheter l’immortalité, qu’il faut gagner. »

La vidéo se poursuit avec des images de la candidature de Trump avant les élections de 2016.

La voix de Damon peut être entendue en disant: « Mais vous savez quoi? Une fois qu’ils vous ont construit aussi haut que possible, ils vont vous démolir. C’est le schéma le plus prévisible, nous vous construisons quelque chose qui ne ‘ n’existe pas et cela signifie que vous devez être cette chose, toute la journée, tous les jours », déclare Damon, alors que le montage du soutien de Trump se transforme en séquences d’acte d’accusation.

« On se souviendra de vous, pour toujours, parce que certaines choses sont éternelles. Et votre histoire va nous faire nous battre et ne jamais abandonner », a déclaré Damon, avec des chants de « USA » entendus à la fin de la vidéo.

Au moment de la publication, la publicité restait toujours sur la plateforme de médias sociaux de Trump, Truth Social.

« Air » est sorti le 5 avril et a récolté de gros volumes depuis, gagnant près de 90 millions de dollars.