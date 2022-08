Ben Affleck-Jennifer Lopez se sont mariés pour la deuxième fois, les photos de mariage brisent Internet

Les stars hollywoodiennes Ben Affleck et Jennifer Lopez, samedi, se sont mariées pour la deuxième fois en Géorgie dans la somptueuse propriété de l’acteur. Selon PageSix, Jennifer et Ben se sont mariés pour la première fois plus tôt en juillet de cette année et célèbrent actuellement leur mariage extravagant de trois jours avec les membres de leur famille et leurs amis proches.



Les listes d’invités comprenaient l’ami de longue date de Ben, Matt Damon, et sa femme Luciana Barosso, le réalisateur de “Clerks” Kevin Smith et l’acteur Jason Mewes. La nouvelle du somptueux mariage des stars américaines survient juste après le jour où la mère de l’acteur de “Batman vs Superman” a été hospitalisée après sa chute chez Ben en Géorgie.











Des photos de leur mariage sont actuellement diffusées sur les réseaux sociaux par leurs pages de fans, dans lesquelles l’acteur de Justice League pourrait être vu dans un costume de smoking blanc associé à un pantalon formel noir. JLo, d’autre part, pouvait être vue enfiler une belle robe blanche, jumelée avec son mari.







Ben, 49 ans, et Jennifer, 53 ans, ont surpris les fans en juillet lorsqu’ils ont révélé qu’ils s’étaient mariés à A Little White Chapel à Las Vegas. Le couple de haut niveau qui s’est rencontré en 2001 lorsqu’ils ont tous les deux joué dans le film “Gigli”, s’est lancé dans une romance très publique et s’est fiancé l’année suivante.



Le mariage a été reporté et en 2004, ils ont décidé d’arrêter. Ben a ensuite épousé la star de “Alias” Jennifer Garner, avec qui il partage trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 14 ans et Samuel, 10 ans. Ils ont finalisé leur divorce en 2018 et il est sorti avec le producteur de “SNL” Lindsay Shookus. et l’actrice cubaine Ana de Armas qu’il a rencontrée sur le tournage de leur film “Deep Water”.



D’autre part, Jennifer a épousé le chanteur Marc Anthony en juin 2004, avec qui elle partage des jumeaux, Emme et Max, nés en 2008. Le couple a finalement divorcé. Et en mai 2021, Ben et Jennifer ont déclenché des rumeurs de rencontres lorsqu’ils ont été aperçus se tenant la main pendant leurs vacances dans le Montana.

Jennifer a révélé dans sa newsletter “On the JLo” qu’elle et Affleck, 49 ans, se sont mariés à A Little White Chapel. Dans la newsletter, elle a écrit : “Alors, avec les meilleurs témoins que vous puissiez imaginer, une robe d’un vieux film et une veste du placard de Ben, nous avons lu nos propres vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies”, ajoutant que la cérémonie était “exactement ce que nous voulions”. (Avec les entrées de l’ANI)