Ben Affleck, Jennifer Lopez et son fils vus sur Donut Run: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Stoianov / BACKGRID

Ben Affleck et Jennifer Lopez étaient sur un donut kick ce week-end ! Juste un jour après avoir été vus en train de prendre des fringales à Dunkin ‘Donuts le 29 octobre, ils ont été repérés lors d’une autre course de beignets, mais aussi avec le fils de 14 ans de Jenifer, Max, que l’on voit rarement en public. Au cours de leur après-midi de shopping à trois le dimanche 30 octobre, Jennifer, 53 ans, a été vue sortant d’un magasin de beignets en sirotant un grand café glacé, et Max a été vu en train de manger un beignet au chocolat. Ben, 50 ans, traînait derrière eux et semblait avoir les mains vides.

Le hitmaker “On the Floor” avait l’air confortable dans un pantalon en nylon ou polyester marron et un pull en tricot marron assorti. Elle portait des bottes marron, des lunettes de soleil givrées et un sac à bandoulière marron foncé pour compléter son look. Pendant ce temps, Ben avait l’air élégant dans un pantalon blanc, une chemise bleue et une veste de sport bleu marine. Max a assorti son beau-père et portait des baskets Nike avec sa tenue, qui se composait de sweats bleu marine et d’un sweat à capuche, et d’une casquette de baseball bleu clair.

Comme mentionné ci-dessus, les jeunes mariés ont été photographiés un jour plus tôt en train de faire une course Dunkin ‘Donuts avec le fils de Max et Ben, Samuel, 10. Ils transportaient plusieurs boissons glacées et deux sacs, qui auraient pu contenir n’importe quoi, des beignets aux sandwichs pour le petit-déjeuner. J.Lo est très soucieuse de sa santé, donc la voir visiter une pâtisserie deux fois en un week-end est un peu surprenante.

J. Lo n’a partagé aucun moment fort de sa journée, mais elle a pris un moment pour souhaiter à son décorateur d’intérieur bien-aimé Rachel Ashwell un joyeux anniversaire sur Instagram. “Il y a 20 ans, mon amie incroyablement talentueuse @RachelAshwell a décoré notre maison à Savannah, en Géorgie”, se souvient le natif de New York dans la légende. «Flash forward à cette année… elle l’a refaite pour notre mariage. @OfficialShabbyChic est mon style confortable préféré pour mes maisons. Joyeux anniversaire à toi aujourd’hui, Rachel !!!!! #ShabbyStrong. Le carrousel partagé par Jennifer montrait des instantanés de la décoration intérieure shabby chic que Rachel avait faite pour son mariage avec Ben.

Le message d’anniversaire et les sorties de beignets sont survenus alors que Jennifer serait occupée à travailler sur un film, ce qui a encouragé Ben à intensifier ses tâches parentales. Il a été aperçu plusieurs fois en train d’accompagner ses enfants à l’école cet automne et, selon une source EXCLUSIVE, il en profite à fond. “Ben a vraiment intensifié ses efforts avec les enfants, les a conduits là où ils devaient aller et les a aidés à faire leurs devoirs”, a déclaré la source à HollywoodLa Vie en octobre. “Chaque temps d’arrêt qu’il a, il est avec les enfants et Jennifer, il est très concentré sur le fait d’être le meilleur père de famille, c’est un rôle qu’il adore.”

Comme les fans le savent, Ben et Jen se sont mariés au cours de l’été 20 ans après avoir été initialement engagés dans une magnifique cérémonie en Géorgie. Ils ont fusionné leurs deux familles, faisant de leur foyer un foyer animé de cinq enfants et de deux parents. Ben partage Samuel et ses deux filles, Violet16, et Séraphine13 ans, avec son ex-femme Jennifer Garnier et J. Lo a des jumeaux de 14 ans, Emme et Max de sa relation avec Marc Anthony.