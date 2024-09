Ben Affleck « heureux d’être libre » après le divorce de Jennifer Lopez ?

Un ami de Ben Affleck a parlé de la façon dont l’acteur a fait face à son divorce très médiatisé avec Jennifer Lopez.

Jennifer a demandé le divorce de Ben le mois dernier, mettant fin à deux ans de mariage.

Dans une interview avec Paula Froelic de News NationL’ami de Ben a dévoilé que le Fille disparue l’acteur est « heureux » et « libre » après le divorce.

« Il a dit : « (Ben) s’en fiche. Il est tellement heureux d’être libre maintenant », a déclaré l’ami, ajoutant : « Elle (Jennifer) pourrait porter toutes les robes de vengeance du monde, elle pourrait se présenter nue sur le tapis rouge et il ne clignerait pas des yeux deux fois. »

Pendant ce temps, des sources proches du dossier ont affirmé qu’il y avait encore une certaine amertume chez Lopez à propos du divorce, même si c’est elle qui l’a demandé.

De plus, l’ami de la chanteuse-actrice a récemment déclaré Magazine OK! que l’actrice de Mother! veut vraiment « cet Oscar et être prise au sérieux en tant qu’actrice ».

La chanteuse de 55 ans a demandé le divorce le 20 août 2024 après que l’acteur de 52 ans n’ait fait aucun effort pour se réconcilier, selon des sources.

Une autre source a affirmé que Lopez avait mis beaucoup d’efforts dans leur mariage, citant : « Elle a essayé tellement fort de faire en sorte que les choses fonctionnent et cela n’avait pas d’importance pour Ben. »