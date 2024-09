Ben Affleck flirte avec des « femmes sexy » et il s’inquiète pour JLO

Bien que Ben Affleck et Jennifer Lopez soient séparés depuis des mois, des sources proches affirment qu’Affleck se sent toujours contrôlé par Lopez, à tel point que cela affecte sa vie amoureuse.

Des initiés ont récemment déclaré InTouch hebdomadaire Les ex jouent la carte de la civilité, mais Affleck semble vouloir riposter à ses accusations. Cependant, il « vivrait dans la peur » d’elle au milieu de leur procédure de divorce.

« Comme il n’y a pas de contrat de mariage, le divorce et la façon dont il se déroulera vont dépendre de leur capacité à se comporter gentiment. Ce qui signifie que Ben n’a pas d’autre choix que d’essayer d’être aussi civilisé que possible avec J. Lo », ont-ils déclaré. « Ce qui le frustre, c’est qu’il est empêché de s’amuser et de prendre du plaisir parce qu’il ne peut pas risquer d’énerver J. Lo. »

À cause de cela, Affleck «vivrait dans la peur» de Lopez, c’est pourquoi il a «mis un point d’honneur» à «démentir» si rapidement les rumeurs de relation entre lui et Kick Kennedy.

Cependant, malgré le fait qu’il l’ait nié si rapidement et qu’il ait travaillé sur sa santé, cette peur l’a conduit, semble-t-il, à « mettre un terme » à ses projets de rencontres.

« Son principal reproche dans leur mariage était à quel point elle était autoritaire, alors vous pouvez imaginer à quel point c’est bouleversant pour lui qu’elle continue à le contrôler », ont-ils déclaré. « S’il ne se comporte pas comme elle le souhaite, elle plantera ses crocs et rendra tout cela encore plus misérable. » (Cela se vérifie, étant donné que des sources proches ont également affirmé que Lopez serait prête à dépenser beaucoup d’argent en avocats afin de ne pas payer Affleck.)

« Il veut vraiment arracher le pansement et sortir et recommencer à s’amuser », a continué la source au média. « Il y a tellement de femmes sexy qui lui font exploser le téléphone, mais il est timide parce qu’il ne peut pas risquer de contrarier J.Lo. Il est pleinement conscient que cela ne fait que jouer en sa faveur, mais quel choix a-t-il en ce moment ? »

Il semble donc que ce divorce ne soit pas si compliqué à gérer publiquement, et nous nous posons une question : qui sont ces femmes ? Et Affleck sera-t-il prêt le plus tôt possible pour sortir à nouveau avec quelqu’un ?

Pour ceux qui ne le savent pas, Lopez et Affleck se sont rencontrés sur le tournage du film Gigli. Ils ont commencé à sortir ensemble peu de temps après et se sont fiancés fin 2002.

En 2003, ils ont reporté leur mariage puis se sont séparés quelques jours avant, à cause des paparazzis et de la pression à laquelle ils étaient confrontés, et ont rompu en 2004.

Puis, en 2021, Lopez et Affleck ont ​​ravivé leur romance. Un an plus tard, ils se sont fiancés et se sont mariés lors d’une cérémonie somptueuse. Puis, après des mois de spéculation, TMZLopez a demandé le divorce le 20 août, précisant que la date de séparation était le 26 avril 2024.

