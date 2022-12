Ben Affleck et son fils Samuel Bond lors d’un match de basket des Celtics : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Divertissement de Londres / SplashNews

Soirée garçons ! Ben Affleck et fils Samuel10 ans, ont passé du temps ensemble le mardi 13 décembre. L’acteur de 50 ans, élevé à Boston, a décroché des billets pour regarder son équipe les Celtics affronter leurs rivaux, les LA Lakers, à Crypto.com Arena en plus de son garçon, avec qui il partage son ex Jennifer Garnier50.

Cela ressemblait à une sortie tellement amusante pour le duo, qui était habillé pour le froid léger de LA. Ben et Sam avaient tous les deux les yeux rivés sur le jeu, se penchant en avant pour avoir leur meilleur aperçu de l’action. Plus tard, alors que les Celtes commençaient à diriger, Ben s’est adouci. Visiblement amusé, il a fait remarquer quelque chose à travers le terrain à son fils avec un sourire.

L’acteur oscarisé portait une veste marron chaude et un jean bleu, mais il a montré la fierté de sa ville natale dans une paire de Nikes vert kelly avec des swooshes en or métallique. À mi-chemin du match, il a enlevé son manteau pour révéler un cardigan en tricot torsadé crème très côtier. A côté de lui, Sam regardait le match avec des yeux avides. Son look consistait en une flanelle rouge, noire et grise avec un jean bleu et des baskets rouge / bleu.

Alors que le match était mordant, l’équipe de Ben a réussi à remporter la victoire. Les Celtics ont triomphé des Lakers 122 à 118.

La sortie des garçons de Ben et Sam intervient alors qu’ils continuent de s’installer dans la vie d’une grande famille recomposée avec Jennifer Lopez53 ans, et ses deux enfants, Max et Emme, 14. La nouvelle belle-mère de Sam a parlé de sa connexion avec ses beaux-enfants, qui comprennent également Violet, 17, et Séraphine, 13, dans une interview avec Voguesortie le mois dernier.

“La transition est un processus qui doit être géré avec beaucoup de soin”, a-t-elle déclaré. «Ils ont tellement de sentiments. Ce sont des ados. Mais ça se passe très bien jusqu’à présent. Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que ses enfants ont un nouvel allié en moi et que mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui les aime et se soucie vraiment d’eux, mais qui peut avoir une perspective différente et m’aider à voir les choses que je peux Je ne vois pas avec mes enfants parce que je suis tellement lié émotionnellement.

