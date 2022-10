Ben Affleck et Seraphina Shopp le week-end d’Halloween : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Ben Affleck a prouvé qu’il était à nouveau un père adoré, car il a été aperçu en train de soigner sa fille de 13 ans Séraphine à une journée amusante de thérapie au détail. L’acteur oscarisé — qui partage Seraphina avec son ex Jennifer Garnieravec sa fille Violet16 ans et fils Sam10 ans – était tout sourire lors de la sortie à Los Angeles le vendredi 28 octobre. Portant une garde-robe décontractée composée d’une chemise, d’une veste et d’un pantalon, Ben a discuté avec Seraphina alors qu’ils quittaient un magasin Petco local pendant une partie de leur journée père/fille.

Il y a à peine une semaine, Ben a profité d’un moment de complicité père/fils lorsqu’il a accompagné Samuel à l’école. La balade ensoleillée est survenue peu de temps après que l’adorable couple a attrapé une glace à Santa Monica, après la lune de miel italienne de Ben avec Jennifer Lopez après le mariage étoilé du magnifique couple.

En parlant de l’incroyable mariage de Bennifer 2.0, une source a EXCLUSIVEMENT dit HollywoodLa Vie que Jennifer Garner a été invitée à la cérémonie – mais un engagement précédent l’a empêchée d’assister aux noces du couple superstar. “Jenifer Recueillir travaille dur sur un projet au Texas et n’assistera pas à la célébration du mariage, mais elle a totalement soutenu la présence de ses enfants et est vraiment positive en général à propos de tout cela », a déclaré l’initié au moment du mariage. , “Il n’y a rien de plus important pour elle que le bonheur de ses enfants, donc le fait qu’ils se sentent accueillis et à l’aise et qu’ils se soient liés à J.Lo et à ses enfants est la meilleure chose qu’elle puisse demander.”

Une deuxième source EXCLUSIVEMENT dit HollywoodLa Vie que Jennifer avait déjà «félicité» le couple pour leurs projets de mariage car elle savait qu’elle ne pourrait pas y assister à cause du travail. “Ben considérera toujours la famille de Jennifer, alors bien sûr, il a lancé une invitation”, a affirmé la source. “De plus, Jennifer et Jen se sont rapprochées, donc J.Lo était entièrement favorable à l’invitation de la mère de ses enfants. Jennifer sait qu’ils adorent J.Lo et elle est entièrement d’accord pour qu’ils se rapprochent de leur nouvelle belle-mère.

