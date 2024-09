Ben Affleck et Seraphina achètent des costumes d’Halloween au milieu de son divorce en cours avec Jennifer Lopez

Ben Affleck s’est mis dans l’esprit d’Halloween en emmenant sa fille de 15 ans, Seraphina, acheter un costume d’Halloween vendredi.

Les deux hommes ont été vus devant un magasin Los Angeles Spirit Halloween vêtus de vêtements décontractés, mais on ne sait pas s’ils ont acheté quelque chose dans le magasin saisonnier populaire.

Ben Affleck a emmené sa fille Seraphina Halloween, 15 ans, faire du shopping vendredi

Ils ont été vus vendredi devant un magasin Spirit Halloween à Los Angeles.

La star de « Good Will Hunting », 52 ans, a été vue en train de passer du temps avec ses enfants, dont Violet, 18 ans, et Samuel, 12 ans, tout au long de l’été, au milieu de son divorce avec Jennifer Lopez, alors qu’elle faisait ce qu’elle voulait. à New York.

Cependant, les ex se sont réunis à plusieurs reprises au cours du dernier mois, prouvant que leur divorce est à l’amiable.

Le 14 septembre, par exemple, Affleck et Lopez, 55 ans, se sont réunis au Beverly Hills Hotel à Beverly Hills, en Californie, avec Seraphina et Samuel ainsi que les jumeaux de Lopez, Emme et Max, âgés de 16 ans.

Bien que l’acteur de « Deep Waters » soit en train de se séparer de Jennifer Lopez, le couple s’est réuni plusieurs fois ce mois-ci. Images BauerGriffin/INSTAR

Ils sont arrivés au Beverly Hills Hotel à Beverly Hills, en Californie, avec Samuel, le fils de Seraphina et Affleck, ainsi que les jumeaux de Jennifer, Max et Emme, âgés de 16 ans, le 14 septembre. LXXVI/Splash News / SplashNews.com

Un témoin oculaire a révélé à Page Six que les ex « se tenaient la main et s’embrassaient » pendant leur temps ensemble. LXXVI/Splash News / SplashNews.com

Dans une tournure surprenante des événements, un témoin oculaire a déclaré en exclusivité à Page Six que l’ancien couple « se tenait la main et s’embrassait » pendant leur temps ensemble.

Moins d’une semaine plus tard, l’interprète de « On the Floor » et l’acteur oscarisé ont assisté ensemble à la soirée de rentrée scolaire de leurs enfants, où ils auraient été « cordiaux ».

Malgré leur relation apparemment positive, les deux hommes ont été photographiés en arrivant lundi au bureau de Los Angeles de la célèbre avocate spécialisée en divorce, Laura Wasser.

Malgré leur rendez-vous rempli de PDA, une source a confirmé à Page Six que leur divorce était toujours sur la table. FilImage

L’initié d’Hollywood a déclaré que leur rencontre était prévue pour leurs enfants parce qu’ils s’entendent si bien. AFP via Getty Images

À ce moment-là, un initié a confirmé à Page Six que les stars « étaient toujours en train d’avancer dans leur divorce » et « réglaient les détails financiers à l’amiable ».

À propos de leur déjeuner rempli de PDA avec leurs enfants, la source hollywoodienne a expliqué : « Un divorce n’est jamais facile, mais Jennifer ne veut pas être égoïste à ce sujet. »

« Les enfants s’entendent toujours et s’amusent ensemble. Cela la rend heureuse de voir les enfants heureux ensemble. Les enfants heureux sont sa priorité.

La star des « Hustlers » a demandé le divorce d’Affleck le 20 août – le jour de l’anniversaire de leur deuxième mariage dans son somptueux domaine en Géorgie.

Lopez a demandé le divorce de l’acteur oscarisé le 20 août après deux ans de mariage. AbacaPress / SplashNews.com

Elle a cité des différences irréconciliables comme raison de sa séparation. J. Mayer/Shutterstock

Le couple s’est marié pour la première fois en s’enfuyant à Las Vegas en juillet 2022.

Lopez a cité des différences irréconciliables comme raison de sa séparation et a déclaré que leur date officielle de séparation était le 26 avril.

L’ancien couple n’a pas signé d’accord prénuptial avant leurs noces de juillet 2022, ce qui signifie qu’ils doivent faire le tri dans leurs biens matrimoniaux et prendre une décision commune sur la manière de séparer leurs propriétés et leurs finances.

Le couple s’est enfui à Las Vegas en juillet 2022. REUTERS

Ils ont organisé une cérémonie et une célébration formelles en août 2022 dans le domaine d’Affleck en Géorgie. FilImage

Ils tentent également actuellement de se débarrasser de leur spacieux manoir de Beverly Hills, en Californie.

Les ex ont acquis la résidence de 12 chambres et 24 salles de bains en juin 2023 pour 60 millions de dollars et l’ont inscrite pour 68 millions de dollars.

Bien qu’ils auraient accepté une offre de 64 millions de dollars, l’accord annoncé a échoué.