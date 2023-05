Ben Affleck et Jennifer Lopez s’embrassent pour faire du shopping avec Emme : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Thecelebrityfinder/MEGA

Ben Affleck et Jennifer Lopez a partagé un doux baiser en faisant du shopping avec son enfant Emme Muniz15 ans et fils Max, également 15 ans. Le couple, affectueusement surnommé « Bennifer », était en train de faire du shopping dans le quartier chic de Beverly Hills à Los Angeles le samedi 20 avril lorsqu’ils se sont arrêtés pour s’embrasser et se tenir la main pendant qu’ils se serraient les lèvres. Jennifer avait l’air prête pour l’été dans une robe d’été à rayures marron et jaune de Venroy avec un sabot d’espadrille à plateforme pour le temps chaud. Ses accessoires étaient également au rendez-vous avec un sac à bandoulière YSL de couleur beige, de grosses boucles d’oreilles en or et une grande paire de lunettes de soleil à verres rouges.

Ben a fait écho à sa palette de couleurs neutres dans une chemise boutonnée beige clair avec une chemise blanche en dessous. Il a associé la chemise à un jean bleu et à une paire de baskets Nike low dunk marron et beige (convient à son dernier film Air), complétant la tenue avec ses lunettes de soleil aviateur incontournables. L’actrice oscarisée s’est accrochée à un sac en papier brun du magasin de style de vie japonais Daiso, connu pour ses articles ménagers et d’autres articles originaux comme des étuis de papeterie et de téléphone. Il a également été vu sortant du magasin Tom’s Toys – connu pour transporter des jeux de société – sur N Beverly Dr. avec plusieurs sacs rouges d’articles avec lesquels Max a aidé.

Emme s’est jumelée avec Ben en bas en denim, portant un style short de planche avec un sweat-shirt bleu marine à logo Tommy Hilfiger – apparemment le même que celui que l’adolescent non binaire a fait du shopping avec J.Lo la semaine dernière. Ils portaient également des baskets, assorties à leur paire préférée de superstars Converse noires avec des chaussettes blanches. Emme semblait également faire du shopping alors que le lycéen tenait un sac en plastique blanc qui semblait lire « Tokyo ». À un moment donné, Emme a tenu son iPhone avec un casque branché alors qu’ils sortaient d’une voiture avec des lunettes, mais ont semblé les ranger plus tard dans l’après-midi.

Max était décidément discret pour la sortie en famille, portant un pantalon de survêtement bleu marine avec un sweat à capuche assorti pour se rendre dans les magasins. Il a également porté des baskets Nike comme Ben, choisissant un coloris bleu, noir et rouge.

