Ben Affleck et Jennifer Lopez se tiennent la main : un couple en difficulté montre un signe très rare de PDA alors qu’ils quittent la remise des diplômes de Violet

Ben Affleck a tenu la main de sa femme Jennifer Lopez alors qu’ils quittaient jeudi la cérémonie de remise des diplômes de sa fille Violet à Los Angeles, au milieu de rumeurs de divorce.

C’était un signe rare de PDA pour le couple, qui a récemment eu des retrouvailles glaciales au milieu de spéculations répandues.

Le couple s’est serré la main en quittant les célébrations aux côtés des enfants jumeaux de JLo, Max et Emme, 16 ans, ainsi que des enfants d’Affleck, Fin, 15 ans, et Samuel, 12 ans.

Jennifer portait un manteau rose saumon par-dessus sa robe assortie et des talons en plexiglas tandis que son conjoint optait pour un costume bleu élégant.

Le duo a traversé un parking avec leurs enfants et leur famille, mais n’a pas souri. Le groupe a été rejoint par la mère de Ben, Christopher Anne Boldt, et la mère de son ex-femme Jennifer Garner, Pat Garner.

Ils ont quitté la cérémonie séparément et sont retournés chez eux avec leurs enfants.

Cela survient après que Ben et Jennifer ont été vus se réunissant pour la première fois en 12 jours alors qu’ils assistaient à une autre célébration de remise des diplômes de Violet chez Garner.

Le couple a été aperçu arrivant à la fête, mais aucun d’eux n’a été vu souriant.

Ben et Jennifer semblaient tous deux porter leurs alliances, après qu’il ait été aperçu sans son groupe à divers moments au cours du mois dernier.

Le week-end dernier, l’alliance est cependant réapparue à sa main lors d’une sortie en solo.

Le couple a ensuite été aperçu en train de partir ensemble dans une Cadillac Escalade noire et de se diriger vers le manoir loué à 100 000 $ par mois dans lequel Affleck vivait seul après avoir apparemment quitté leur domicile conjugal.

Mais après son arrivée à la maison louée, Jennifer a été vue immédiatement monter dans son escalade avec son assistant et s’en aller, laissant Ben derrière, ont déclaré des spectateurs.

Ces derniers mois, le couple a rarement été vu se croiser ni passer du temps ensemble lors de sorties publiques au milieu des rumeurs de séparation.

Le duo a traversé un parking avec leurs enfants et leur famille

Lopez était également seule pour ses fonctions de co-présidente du fastueux Met Gala à New York le 6 mai, car de nombreux fans ont été surpris qu’Affleck ait sauté l’événement.

Peu de temps après, il a été rapporté que le couple « n’arrivait tout simplement pas à réussir » et se dirigeait vers une séparation après moins de deux ans de mariage.

Il a également été rapporté plus tôt ce mois-ci que le couple vivait déjà séparément depuis des semaines.

Jennifer a enfilé un manteau rose saumon par-dessus sa robe assortie

Le chanteur de Waiting For Tonight portait également des talons en plexiglas

Affleck a fait un geste vers quelque chose alors qu’il conduisait sa famille à travers le parking

Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé qu’Affleck avait quitté son domicile conjugal pour s’installer dans une propriété à 100 000 $ par mois dans le quartier de Brentwood à Los Angeles.

Lopez et Affleck se sont mariés en 2022, 18 ans après leur séparation initiale

Ben regarda vers Lopez

La chanteuse portait une pochette noire chic pour les festivités de remise des diplômes

Ils ont également été rejoints par la mère de Garner, Pat Garner.

Cela ne fait qu’un an qu’Affleck et Lopez ont acheté leur manoir de 46 000 pieds carrés pour 60,85 millions de dollars, mais depuis lors, non seulement Affleck a déménagé, mais Lopez a été vue seule à la recherche d’un logement à Beverly Hills le 14 mai.

Au cours des deux dernières semaines, Affleck n’était pas présent pour soutenir sa femme lors de sa tournée de presse pour son nouveau film d’action de science-fiction Netflix, Atlas et a également manqué la première de son film à Mexico mardi.

Le couple a également raté d’autres vacances ensemble puisque Lopez a été vu passer seul le Memorial Day lundi.

Le même jour, Affleck a assisté à la première cérémonie de remise des diplômes de Violet sans le chanteur à son bras et a semblé abattu alors qu’il arrivait en solo à la fête.