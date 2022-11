Ben Affleck et Jennifer Lopez se tiennent la main au spectacle de Broadway : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : José Perez / SplashNews.com

Ben Affleck50 ans, main dans la main avec sa femme Jennifer Lopez, 53 ans, alors qu’ils se dirigeaient vers un spectacle de Broadway ! Les jeunes mariés ont été aperçus en train de vérifier Hugh Jackmanc’est L’homme de la musique à New York – sa ville natale – le vendredi 25 novembre. Les photos marquent la première depuis qu’elle a annoncé un suivi de son album inspiré de Ben C’est moi… alors à partir de 2002, avec l’itération 2022 surnommée C’est moi maintenant. Jen a embrassé les températures plus fraîches avec un pull en tricot noir avec un design inspiré de Noël, ainsi qu’une longue jupe soyeuse avec des fentes. Elle a semblé ajouter une paire de collants noirs transparents pour lutter contre le temps frais.

Plus à propos Ben Affleck

Jennifer rayonnait pour la soirée, gardant son maquillage naturel et bronze, qui est connu pour être son look signature. La maman de jumeaux Emme et Max14 ans, a gardé son centre de cheveux méchés séparé et vers le bas, canalisant un Farrah Fawcett Ambiance des années 70 avec son style à plumes rebondissant. Pendant ce temps, Ben a assorti en noir avec une paire de pantalons et un pull zippé avec un manteau par-dessus. Il portait également une paire de baskets Nike Dunk marron et neutre.

La chanteuse “Jenny From The Block” a fait la une des journaux plus tôt cette semaine lorsqu’elle a effacé l’intégralité de son compte Instagram et a fait de son avatar un simple cercle noir. Les fans ont immédiatement commencé à spéculer sur le fait qu’elle était sur le point d’annoncer un nouveau projet, ce qu’elle a fait à Thanksgiving – également le 20e anniversaire de C’est moi… Alors. Le projet marque également son premier album complet en 8 ans, le dernier étant ALIAS sorti en 2014 (son plus récent album Épouse-moi était techniquement une bande originale de film).

“Les gens pensent qu’ils savent des choses sur ce qui m’est arrivé en cours de route, les hommes avec qui j’étais, mais ils n’en ont vraiment aucune idée, et souvent ils se trompent tellement”, a-t-elle déclaré à Vogue magazine dans une interview publiée le 25 novembre. « Il y a une partie de moi qui cachait une partie de moi-même à tout le monde. Et j’ai l’impression d’être à un moment de ma vie, enfin, où j’ai quelque chose à dire à ce sujet”, a-t-elle également déclaré, notant que les chansons sont “une sorte de point culminant de qui je suis en tant que personne et artiste”. .”

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Les titres des chansons incluent “Dear Ben pt. II » – une suite à « Dear Ben » de 2002 – ainsi que « Midnight Trip To Vegas », une référence directe à leurs noces à Las Vegas.