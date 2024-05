Ben Affleck et Jennifer Lopez se réunissent lors d’un événement familial au milieu de rumeurs de séparation

Jennifer Lopez n’est-ce pas une fille partie pour Ben Affleck.

Le chanteur de « Let’s Get Loud » et Chasse de bonne volonté L’acteur est sorti ensemble pour un événement familial à Los Angeles le 30 mai, au milieu de semaines de spéculations sur une rupture.

Pour l’occasion, le couple – qui s’est marié lors d’une cérémonie à Las Vegas en juillet 2022 avant de se dire à nouveau « oui » en Géorgie un mois plus tard – est arrivé habillé pour impressionner sous le soleil californien. Jennifer, 54 ans, a ébloui dans une robe d’été midi fleurie et des talons aiguilles et Ben, 51 ans, a porté un costume gris classique et des chaussures habillées noires. Sur une photo, le Air Le directeur portait une grosse boîte de décorations de fête rose vif tandis que le Épouse-moi l’actrice restait à ses côtés, lui tenant le bras.

Et le couple – qui a ravivé leur romance en 2021, près de deux décennies après avoir mis fin à leurs premiers fiançailles – était en bonne compagnie pour la célébration. Après tout, la mère de Ben Christine Boldt a également été aperçu en train de les rejoindre pour la sortie.