Ben Affleck et Jennifer Lopez se retrouvent pour déjeuner avec leurs enfants après qu’elle ait demandé le divorce (Photos) | Ben Affleck, Jennifer Lopez | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Ben Affleck et Jennifer Lopez passent du temps de qualité avec leurs enfants malgré leur divorce.

L’ancien couple s’est retrouvé pour déjeuner avec ses deux enfants Séraphine15 et Samuel12 ans, et ses jumeaux de 16 ans Max et Emme (non représenté) pour le déjeuner du samedi après-midi (14 septembre) à Beverly Hills, en Californie.

Pour leur sortie, Ben52 ans, portait une chemise bleue avec un jean tandis que Jennifer55 ans, portait un col roulé court noir, un jean évasé et des talons.

C’est la première fois Ben et Jennifer ont été repérés ensemble depuis qu’elle a demandé le divorce le 20 août, après que les deux aient fait face à des rumeurs de séparation pendant des mois. Elle a demandé la fin de leur mariage le jour de leur deuxième anniversaire.

Bien que les deux n’aient pas encore abordé publiquement leur divorce, une source a récemment partagé une mise à jour sur la façon dont Jenniferce qu’il fait au milieu de la scission.

Cliquez sur la galerie à l’intérieur pour plus de photos de Ben Affleck et Jennifer Lopez sortant pour déjeuner…