Ben Affleck et Jennifer Lopez se retrouvent pour déjeuner à Beverly Hills

Ben Affleck et Jennifer Lopez ils essaient clairement de garder leur relation civile pendant que leur divorce se déroule… en déjeunant avec leurs enfants – et n’ont pas l’air très enthousiastes à ce sujet.

Soyons clairs ici… il n’y a eu absolument aucune démonstration d’affection en public entre Ben et Jenn – pas même le moindre contact. En fait, il semble que la relation entre les deux soit assez froide, pour être honnête.

Le couple semblait parfois frustré d’être là… avec Ben levant les mains et s’approchant du visage de Lopez lors de leur entrée – un langage corporel qui suggère qu’il n’est pas ravi de sa future ex-femme.

Au fait, Ben et Jenn sont arrivés dans la même voiture ensemble… en se lançant des regards pendant le trajet en voiture depuis et vers le célèbre hôtel.