Ben Affleck et Jennifer Lopez s’apprêtent à faire une annonce majeure concernant leur mariage

Ben Affleck et Jennifer Lopez annonceront leur divorce déchirant après la conclusion de sa prochaine tournée This Is Me… Live, a prédit un expert.

Lors d’une conversation avec Kinsey Schofield sur son podcast Unfiltered, la blogueuse et chroniqueuse américaine Perez Hilton a fait des prédictions choquantes sur l’un des couples les plus aimés d’Hollywood.

Selon Hilton, Affleck tarde à annoncer sa séparation d’avec Lopez en raison de sa tournée, qui a eu du mal à générer des ventes de billets comme prévu.

Plusieurs publications ont rapporté que plusieurs concerts de JLo avaient été annulés en raison de la faible vente de billets, ce qui l’a incité à renommer la tournée de « This Is Me… Now » à « This Is Me… Live : The Greatest Hits ».

Le changement de nom suggère que Lopez essaie d’attirer plus de fans pour acheter ses billets pour la tournée, qui tournera autour de sa discographie, pour ceux qui n’ont pas entendu ses dernières chansons.

S’exprimant sur les rumeurs passionnées sur la séparation de Lopez et Affleck, Hilton a déclaré: « Ils ont fini, c’est fini », avant de noter qu’Affleck « est juste un amour solidaire en essayant de retarder la nouvelle autant que possible jusqu’à la fin de sa tournée. »

« Elle part en tournée dans quelques instants et cela a également suscité de nombreux titres négatifs concernant de mauvaises ventes de billets et de nombreux spectacles ont été annulés », a ajouté l’expert.

Avant de conclure, il a prédit que les fans de Lopez et Affleck « recevront une annonce officielle de leur divorce » après la conclusion de This Is Me… Live.

Des rumeurs sur la séparation d’Affleck et Lopez ont tourbillonné après En contact chaque semaine a rapporté que le couple était sur le point de « divorcer » après avoir échoué à se présenter ensemble en 47 jours.

Plus tard, une source a déclaré Nous chaque semaine qu’Affleck et Lopez « avaient des problèmes » dans leur mariage et qu’Affleck, qui tourne la suite de son film Accountant de 2016, a quitté leur résidence de Los Angeles.