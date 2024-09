Ben Affleck et Jennifer Lopez rencontrent un avocat de haut rang dans le cadre d’une médiation de divorce

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont encore en train de peaufiner leur accord de divorce.

Le couple séparé a rencontré l’avocate spécialisée dans les divorces de célébrités, Laura Wasser, à leur bureau de Los Angeles lundi matin, un mois après que Lopez a déposé une demande de mise fin à leur mariage de deux ans.

La star de « Marry Me », 55 ans, a été aperçue arrivant seule sur le lieu de tournage de West Hollywood, en Californie, portant une jupe midi couleur crème et un haut à manches longues assorti.

Wasser, surnommée la « reine du disso », est arrivée à peu près au même moment que Lopez, vêtue d’une robe courte rayée et de talons hauts. L’éminente avocate a également représenté Affleck lors de son divorce avec Jennifer Garner en 2018.

Jennifer Lopez a rencontré Laura Wasser lundi après sa rupture avec Ben Affleck. Instagram

L’avocat spécialisé dans les divorces, apprécié des célébrités, a travaillé sur leur règlement de divorce. Getty Images pour Laura Wasser

Bien que l’acteur de « Argo », âgé de 52 ans, n’ait pas été photographié en arrivant à son bureau, sa voiture était visiblement garée sur la place qui lui avait été réservée.

Selon à TMZ, les ex-époux ont utilisé le lieu neutre, où ils ont des bureaux séparés, comme lieu de rencontre dans le cadre d’une procédure de divorce.

Selon certaines informations, Lopez et Affleck travailleraient avec Wasser depuis des mois, avant même que l’actrice ne mette fin à leur mariage.

L’ancien couple n’a pas signé de contrat prénuptial avant leurs noces de juillet 2022, ce qui signifie que leur divorce « a le potentiel de mal tourner ».

Wasser a également représenté Affleck lors de sa séparation d’avec Jennifer Garner. Images GC

Lopez a demandé le divorce d’Affleck le mois dernier. J Mayer/Shutterstock

L’un des plus gros points de discorde serait la société de production d’Affleck, Artists Equity, qui est occupée à lancer des projets depuis qu’il l’a fondée aux côtés de son meilleur ami Matt Damon en 2022.

La chanteuse de « Jenny From the Block », qui a joué dans l’un des récents films de la société, et Affleck essaieraient apparemment de déterminer ce qu’elle devrait obtenir – le cas échéant – de futurs projets.

Des sources proches du dossier ont déclaré à TMZ que le divorce du couple ne serait probablement pas finalisé avant février.

Lopez a noté que ses biens et ceux d’Affleck étaient « inconnus » lorsqu’elle a demandé le divorce le mois dernier.

Selon certaines informations, le couple n’aurait pas signé de contrat prénuptial avant leur mariage prévu en juillet 2022. AFP via Getty Images

Affleck et Lopez ont tous deux gagné des millions depuis leur mariage. Getty Images pour Netflix

Comme il n’y avait pas de contrat prénuptial, tous les revenus ou biens – comme leur manoir de 68 millions de dollars – accumulés pendant leur mariage sont considérés comme des « biens communs » – peu importe qui les a achetés ou qui les a créés.

De juillet 2022 à août 2024, Lopez a lancé une marque de cocktails, Delola, et a joué ou produit au moins quatre projets.

Affleck a également travaillé sur quatre films pendant leur mariage.

En plus de cela, le duo a probablement gagné encore plus grâce aux publicités ou à d’autres sources de revenus.

Malgré leur séparation difficile, l’ancien couple semble être en bons termes. LXXVI/Splash News / SplashNews.com

Les ex ont été aperçus ensemble au Polo Lounge plus tôt ce mois-ci. LXXVI/Splash News / SplashNews.com

Malgré quelques démonstrations d’affection en public, des sources proches du couple ont assuré à Page Six que le couple poursuivait toujours sa procédure de divorce. LXXVI/Splash News / SplashNews.com

Malgré la situation délicate, les ex sont restés en bons termes, participant ensemble aux événements scolaires de leurs enfants et profitant d’une sortie en famille à l’hôtel Beverly Hills.

En fait, lors de leur repas au Polo Lounge, les ex ont été vus « se tenant la main et s’embrassant », ce qui, selon des sources proches du dossier, « n’était pas prévu ».

« Ils ont toujours eu une forte alchimie sexuelle », a confié une source à Page Six. « Ils sont toujours attirés l’un par l’autre. »

Malgré ces brèves retrouvailles, des sources ont insisté sur le fait qu’ils continuaient à avancer dans leur séparation.