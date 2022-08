Ben Affleck et Jennifer Lopez organisent une affaire moderne alors que la fête de mariage se poursuit avec un brunch dans un domaine de 8 millions de dollars en Géorgie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

PREMIER SUR FOX : Ben Affleck et Jennifer Lopez ont organisé un brunch pour leurs invités après avoir célébré leur deuxième mariage, un petit événement moderne et magnifique pour la famille et les amis dans leur domaine de 8 millions de dollars en Géorgie, a appris Fox News Digital.

L’heureux couple a accueilli quelques-uns de leur entourage dans leur maison exclusive des îles Hampton à Riceboro, en Géorgie, pour assister à leurs noces samedi.

Lopez était habillée dans toute sa gloire nuptiale vêtue d’une robe Ralph Lauren personnalisée, avec un col haut et des manches à volants assorties à une longue traîne. Des détails sans dos pouvaient être vus à travers son voile de la longueur de la cathédrale alors qu’elle marchait côte à côte avec son mari sur le terrain de leur maison de plantation de 87 acres dans le sud.

Affleck, a assorti sa mariée rayonnante en arborant un manteau de smoking blanc avec un nœud papillon noir et un pantalon alors qu’il enroulait ses bras autour de sa nouvelle épouse alors qu’ils traversaient un coureur blanc menant à l’un des nombreux endroits pittoresques de la propriété.

Tous les invités à l’affaire A-list ont été invités à suivre un code vestimentaire strict, avec seulement des vêtements blancs portés lors de la célébration intime pour le couple.

Lopez aurait pu être inspirée pour le thème de la couleur par son ex-petit ami, Sean “Diddy” Combs, qui organise une fête annuelle de code vestimentaire tout blanc dans les Hamptons.