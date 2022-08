Ben Affleck et Jennifer Lopez ont un deuxième mariage somptueux en Géorgie

Une chose à propos de Jenny From The Block, elle peut garder un fiancé, mais cette fois-ci, elle est allée jusqu’au bout… dans l’allée, c’est-à-dire. Deux fois!

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont décidé de se marier à nouveau après s’être enfuis en juillet – cette fois lors d’une cérémonie étoilée sur la propriété de 87 acres de Ben en Géorgie. De nombreux invités étaient présents, mais le jeune frère de Ben, Casey Affleck, était MIA.

Selon TMZ, il était à Los Angeles ce week-end. Il a été aperçu en train de prendre un café chez Starbucks quelques heures seulement avant le début du mariage en Géorgie. Lorsque les papparazzi lui ont demandé pourquoi il n’assistait pas au mariage de son grand frère, il a semblé devenir “mal à l’aise”. Une source a dit plus tard PERSONNES que Casey n’a pas pu assister «à cause de la famille, des obligations parentales à la maison».

Le réalisateur, Kevin Smith, et l’acteur, Jason Mewes, ont assisté à la célébration de trois jours avec leurs épouses. Ainsi que la co-vedette de “Good Will Hunting” de Ben, Matt Damon et sa femme, Luciana Barroso, qui se parent de blanc pour s’accorder avec le décor angélique du mariage.

En fait, tous les invités ont reçu pour instruction de porter du blanc, créant une esthétique propre et uniforme.

Lopez, 53 ans, portait une robe Ralph Lauren de fabrication italienne avec une élégante traîne et un voile dans l’allée. On dit que Vogue a documenté ses modes chics tout au long du week-end.

Un initié a dit Page 6, “Ça va être tout à propos de J.Lo. Ben veut que toute l’attention soit sur elle pour leur grand jour ».

La célébration de trois jours a commencé par un dîner de répétition vendredi, la cérémonie samedi qui a été présidée par le leader d’opinion et ancien moine, Jay Shetty, et se termine aujourd’hui par un pique-nique où un barbecue sera servi.

Selon le magazine, “Colin Cowie, organisateur d’événements de premier plan pour les stars, est à l’origine de tous les détails de leur somptueuse célébration. Le prix de Cowie varie de 25 000 $ à 25 millions de dollars, et il a produit des événements pour Oprah Winfrey et Michael Jordan ».

La Courrier quotidien signalé que le grand jour ne s’est pas déroulé aussi bien qu’il aurait dû. Quelques heures seulement avant le début prévu du mariage, la mère de Ben Affleck a eu une petite frayeur lorsqu’elle est tombée d’un quai. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital pour enfants St. Joseph Candler à Savannah où elle a reçu des points de suture pour une coupure à la jambe.

Ben aurait été vu “faire les cent pas et fumer une cigarette à l’extérieur de l’hôpital”.

Une source dit que l’incident n’était “pas grave” mais Bennie et Jenny sont restés avec elle pendant que le médecin procédait à l’intervention et, heureusement, ils sont revenus à temps pour les noces.

Les invités ont apprécié la belle cérémonie sur le domaine riverain situé près de Savannah, GA.

Le nouveau couple est parti en lune de miel après leur premier mariage à Paris avec leurs enfants – on ne sait pas si le couple prendra une deuxième lune de miel.

Selon iHeart.com“le couple déménagera sa famille recomposée dans la maison Bel-Air de J. Lo après avoir cherché une maison pendant plusieurs mois.”

Les fans de Jennifer “peuvent s’attendre à des mises à jour de Lopez via sa newsletter On the Jlo – via laquelle elle a également confirmé leur mariage à Las Vegas”, a déclaré une source. Page 6.

Le mois dernier, dans la newsletter, elle a écrit: «Nous l’avons fait. L’amour est beau. L’amour est gentil. Et il s’avère que l’amour est patient. Vingt ans de patiente ».

Ben et J. Lo avaient littéralement l’amour des années 2000. Espérons que cela dure “Forever” cette fois-ci.